曾莞婷秀包包內私貨！藏男孩魂最怕顯老　擁上百支口紅愛玩混色

▲曾莞婷分享跑趴必備的單品。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

女星曾莞婷穿搭總是充滿女人味，但可別被她騙了，她自招：「其實私下我是男孩，特別喜歡酷且有個性的設計。」從她出席禮服品牌JASMINE GALLERIA活動時穿紅色褲裝，搭配Alexander McQueen牛皮壓鱷魚紋骷髏包，即顯露她的時尚喜好很不同，她透露該買的品牌都買過，想嘗試一些獨特的品牌，「綠色是我的幸運色，第一眼就愛上這個包了」。

▲曾莞婷以JASMINE GALLERIA紅色褲裝搭配綠色的Alexander McQueen骷髏包。（圖／品牌提供）

▲Alexander McQueen牛皮壓鱷魚紋骷髏包，約75,000元。（圖／記者陳雅韻攝）

曾莞婷表示拍戲時連睡覺都沒時間，更別提逛街買新品，因此結束一檔戲，她一定安排出國旅遊放空，並開啟血拚模式犒賞自己。近期新歡是看似小巧但容量不小的Alexander McQueen骷髏頭包，不僅可肩背，指頭亦可套進上蓋的4個金屬骷髏裝飾，好像戴上戒指，輕鬆變成跑趴手拿包。

▲曾莞婷不可少了手機，因為喜歡隨時自拍與粉絲分享。（圖／翻攝曾莞婷臉書）

跑趴時曾莞婷包內必備4單品，「手機是我的性命，因為隨時都要與粉絲分享一切」，其次是補充瓶的化妝水，因為她的皮膚乾必須隨時補水，才能讓皮膚看起來透亮。

▲曾莞婷必備蘭蔻氣墊粉餅（左起）、CHWANME保濕化妝水與雅詩蘭黛唇膏。（圖／記者陳雅韻攝）

有了好基底，曾莞婷使用氣墊粉餅就能畫出自然妝感，「我只要粉感很重或眼妝畫上顏色就顯老，因此眼妝以淡色系為主，把重點放在唇妝」，她秀出隨身帶的口紅，透露：「我大概有上百支口紅，很喜歡玩疊色。」

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