fb ig video ETtoday search mobile

曾莞婷秀包包內私貨！藏男孩魂最怕顯老　擁上百支口紅愛玩混色

> >

 ▲曾莞婷分享跑趴必備的單品。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

女星曾莞婷穿搭總是充滿女人味，但可別被她騙了，她自招：「其實私下我是男孩，特別喜歡酷且有個性的設計。」從她出席禮服品牌JASMINE GALLERIA活動時穿紅色褲裝，搭配Alexander McQueen牛皮壓鱷魚紋骷髏包，即顯露她的時尚喜好很不同，她透露該買的品牌都買過，想嘗試一些獨特的品牌，「綠色是我的幸運色，第一眼就愛上這個包了」。

▲▼ 曾莞婷。（圖／品牌提供,翻攝曾莞婷臉書）

▲曾莞婷以JASMINE GALLERIA紅色褲裝搭配綠色的Alexander McQueen骷髏包。（圖／品牌提供）

▲▼ 曾莞婷。（圖／品牌提供,翻攝曾莞婷臉書）

▲Alexander McQueen牛皮壓鱷魚紋骷髏包，約75,000元。（圖／記者陳雅韻攝）

曾莞婷表示拍戲時連睡覺都沒時間，更別提逛街買新品，因此結束一檔戲，她一定安排出國旅遊放空，並開啟血拚模式犒賞自己。近期新歡是看似小巧但容量不小的Alexander McQueen骷髏頭包，不僅可肩背，指頭亦可套進上蓋的4個金屬骷髏裝飾，好像戴上戒指，輕鬆變成跑趴手拿包。

▲▼ 曾莞婷。（圖／品牌提供,翻攝曾莞婷臉書）

▲曾莞婷不可少了手機，因為喜歡隨時自拍與粉絲分享。（圖／翻攝曾莞婷臉書）

跑趴時曾莞婷包內必備4單品，「手機是我的性命，因為隨時都要與粉絲分享一切」，其次是補充瓶的化妝水，因為她的皮膚乾必須隨時補水，才能讓皮膚看起來透亮。

▲▼ 曾莞婷。（圖／品牌提供,翻攝曾莞婷臉書）▲▼ 曾莞婷。（圖／品牌提供,翻攝曾莞婷臉書）

▲曾莞婷必備蘭蔻氣墊粉餅（左起）、CHWANME保濕化妝水與雅詩蘭黛唇膏。（圖／記者陳雅韻攝）

有了好基底，曾莞婷使用氣墊粉餅就能畫出自然妝感，「我只要粉感很重或眼妝畫上顏色就顯老，因此眼妝以淡色系為主，把重點放在唇妝」，她秀出隨身帶的口紅，透露：「我大概有上百支口紅，很喜歡玩疊色。」

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

關鍵字：

曾菀婷, Alexander McQueen
fashion.net

熱門文章

專家說紅毯／劉以豪、張軒睿墨綠西裝擠進三帥

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前搶下最美

金鐘・紅毯／男神丁海寅來了！黑西裝配「冰棒胸針」電暈粉絲

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

金鐘・紅毯／大霈水鑽深V禮服配820萬珠寶超大器

亮･珠寶／冠冕反戴當叛逆公主、耳環當髮夾　非乖乖牌穿搭更有型

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

Boucheron用珠寶帶妳遊巴黎　創辦人的貓咪變超萌戒指

ET Fashion

推薦閱讀

孔曉振蕾絲衣洩少女心　巧搭伯爵珠寶逆齡成功

勞力士驚奇4超人現身拍賣場　複雜功能回味製錶史

搞怪超模卡拉反骨到底　把Dior幸運圖騰珠寶當球玩拋接

黃子佼賞怪美錶紓壓　不送孟耿如名錶「年紀太輕」 金鐘・時尚／史上最辣頒獎人！鍾瑶「前後挖空」緊身洋裝殺出血路　 Jennie、泫雅都愛用「字母拍照法」擺脫肢體尷尬症　A字性感、T字好顯瘦 最近壓力太大？12星座的「專屬解憂抗壓法」　巨蟹大哭一場、天蠍好好睡一覺 讓愛情關係更長久的3個小秘密　一起喝酒感情會變好！ 金鐘．妝髮／蔡淑臻五官僵化、Lulu唇色中毒　化妝用力犯大忌 專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前先搶最美　曾沛慈、謝盈萱演技派也登榜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面