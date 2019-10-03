蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

▲蔡依珊出席公益活動呼籲女性重視乳癌預防，更大方分享自己的凍齡秘訣。(圖／翻攝蔡依珊IG，以下同)

記者張毓容／台北報導

氣質名媛蔡依珊昨日（2日）以台灣雅詩蘭黛集團「粉紅絲帶公益大使」身份出席2019乳癌防治公益咖啡屋記者會，現場不僅呼籲所有女生要多多關心自己的身體健康，利用洗澡時間定期自我檢查，有效防範乳癌；被問到她那看不出年紀的逆齡美肌保養秘訣，她也不藏私大方分享，原來秘密都在「眼睛」上！

▲蔡依珊表示自己太愛吃，飲食上不忌口，什麼都吃。



很注重身體健康的蔡依珊，笑說自己太愛吃，所以飲食上不太忌口，但她一定會喝很多水，每週更運動4、5次，踩踩滑步機或外出散步，且每天都保持12點前入睡，讓自己有健康的生活作息。

除此之外，她說自己皮膚很乾，尤其像現在這種季節轉換的時候，她就會很在意保濕，做完清潔一定會馬上擦保濕產品，再用乳霜鎖住水分，而且保養品一定會帶到眼周和脖子。

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▲她就算沒化底妝也一定會做好眼周遮瑕，更隨身攜帶眼霜。



蔡依珊更提到，因為現在鏡頭太清晰，加上如果拍照時光線不好，臥蠶、眼袋、細紋或黑眼圈等都會跑出來，看起來精神差，還會顯老，因此不論保養或化妝，她最重視的就是眼周肌膚。平常沒有活動時，會不化底妝讓肌膚休息，但絕不會忽略眼周遮瑕，一定會遮蓋好眼圈、眼周瑕疵才出門，甚至包包裡還會隨身帶著眼霜和遮瑕膏，只要感覺乾的時候就會塗抹眼霜滋潤眼周，眼周遮瑕有脫妝時也可以隨時補妝。

▲她分享化妝師偷學的2個眼周遮瑕小妙招，不僅更服貼，也能遮得很自然。



這麼重視眼周狀態的她，連眼周遮瑕也有私房小撇步！她說自己跟化妝師偷學到2招tips，首先，要上眼周遮瑕時，記得要往上看，視線往上時，眼下肌膚會被帶動伸展開，這個狀態下塗抹遮瑕膏，才能確實地連眼下小細紋都遮蓋好；接著，上完遮瑕後，可用手指輕壓點彈一下，運用手的溫度讓遮瑕更服貼均勻，妝感會更自然也更持久。

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