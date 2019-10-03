fb ig video ETtoday search mobile

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

> >

▲蔡依珊逆齡秘密！眼周遮瑕2招必學。（圖／翻攝IG）

▲蔡依珊出席公益活動呼籲女性重視乳癌預防，更大方分享自己的凍齡秘訣。(圖／翻攝蔡依珊IG，以下同)

記者張毓容／台北報導　

氣質名媛蔡依珊昨日（2日）以台灣雅詩蘭黛集團「粉紅絲帶公益大使」身份出席2019乳癌防治公益咖啡屋記者會，現場不僅呼籲所有女生要多多關心自己的身體健康，利用洗澡時間定期自我檢查，有效防範乳癌；被問到她那看不出年紀的逆齡美肌保養秘訣，她也不藏私大方分享，原來秘密都在「眼睛」上！

▲蔡依珊逆齡秘密！眼周遮瑕2招必學。（圖／翻攝IG）

▲蔡依珊表示自己太愛吃，飲食上不忌口，什麼都吃。

很注重身體健康的蔡依珊，笑說自己太愛吃，所以飲食上不太忌口，但她一定會喝很多水，每週更運動4、5次，踩踩滑步機或外出散步，且每天都保持12點前入睡，讓自己有健康的生活作息。

除此之外，她說自己皮膚很乾，尤其像現在這種季節轉換的時候，她就會很在意保濕，做完清潔一定會馬上擦保濕產品，再用乳霜鎖住水分，而且保養品一定會帶到眼周和脖子。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

▲蔡依珊逆齡秘密！眼周遮瑕2招必學。（圖／翻攝IG）

▲她就算沒化底妝也一定會做好眼周遮瑕，更隨身攜帶眼霜。

蔡依珊更提到，因為現在鏡頭太清晰，加上如果拍照時光線不好，臥蠶、眼袋、細紋或黑眼圈等都會跑出來，看起來精神差，還會顯老，因此不論保養或化妝，她最重視的就是眼周肌膚。平常沒有活動時，會不化底妝讓肌膚休息，但絕不會忽略眼周遮瑕，一定會遮蓋好眼圈、眼周瑕疵才出門，甚至包包裡還會隨身帶著眼霜和遮瑕膏，只要感覺乾的時候就會塗抹眼霜滋潤眼周，眼周遮瑕有脫妝時也可以隨時補妝。

▲蔡依珊逆齡秘密！眼周遮瑕2招必學。（圖／翻攝IG）

▲她分享化妝師偷學的2個眼周遮瑕小妙招，不僅更服貼，也能遮得很自然。

這麼重視眼周狀態的她，連眼周遮瑕也有私房小撇步！她說自己跟化妝師偷學到2招tips，首先，要上眼周遮瑕時，記得要往上看，視線往上時，眼下肌膚會被帶動伸展開，這個狀態下塗抹遮瑕膏，才能確實地連眼下小細紋都遮蓋好；接著，上完遮瑕後，可用手指輕壓點彈一下，運用手的溫度讓遮瑕更服貼均勻，妝感會更自然也更持久。

 ►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

fashion.net

熱門文章

巴黎直擊／曾馨瑩爆料人生第一顆鑽石因「走夏姿秀」而得到

巴黎直擊／agnès b.抱「嬰兒」走秀　奶爸、奶媽都有文藝味

金鐘女星愛穿搭／賈靜雯時尚辣媽進化史

巴黎直擊／香奈兒打造最浪漫的屋頂　Jennie露蠻腰、小松菜奈甜賞風景

金龜子爬上項錬！「古法圖騰飾品」揭秘千年寓意　入手幸運加分

孫芸芸、陳庭妮火速入手COACH新包！IG大熱「隨便擺拍都時尚」

Boucheron用珠寶帶妳遊巴黎　創辦人的貓咪變超萌戒指

一秒變頂級召喚師！LV替《英雄聯盟》世界大賽打造「冠軍獎盃手提箱」

台灣小吃、羅浮宮名畫躍上Swatch　訂製錶最快15分鐘到手

星．上妝／《說好不哭》三吉彩花獨鍾玫瑰色　YSL賣到缺貨

ET Fashion

推薦閱讀

網公認「心機做作」星座女Top 3 ！雙魚裝柔弱、第一名是撩男高手

談戀愛容易「胡思亂想」的3個星座　天蠍猜疑心重、沒安全感

歐陽娜娜拎4萬元鴨子包逛機場！尷尬撞衫又撞髮　網：那英更好看

10月不怕沒劇追！5部韓劇推薦　張娜拉、李相侖高顏值組合讓人期待 最難約「懶癌末期」星座Top 3 ！水瓶只愛獨處、第一名永遠在家 13位IG爆紅「短髮女神」帳號追蹤起來　看完準備預約髮型師 新光三越周年慶6店齊發！　4大重點攻略「狂吃狂買最划算」 劉詩詩產後露面激瘦！風衣配紅唇散發女神光　網讚：狀態滿分 2019全台周年慶檔期大公開　10月共35間百貨促銷登場 環球購物中心7間「新北獨家」餐飲登場　「錦拉麵」油香雞湯3天免費

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面