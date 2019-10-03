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風・LUXURY／「錶王」超級大戶的三問錶登佳士得　家徽印證百年傳奇

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▲▼ 佳士得PP百達翡麗。（圖／佳士得,翻攝PP官網）

▲佳士得拍賣呈現PP 1953年製型號2523世界時區錶（左）估價約2億1000萬元起，1927年為小亨利·格雷夫斯製造的三問計時錶估價約9000萬元起。（圖／佳士得提供）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行佳士得（CHRISTIE’S）將於11月11日於日內瓦及11月27日於香港舉行秋季名錶拍賣，分別呈現2款「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）傳奇作品，一款是美國富豪小亨利·格雷夫斯（Henry Graves Jr.）珍藏的黃金酒桶形三問計時腕錶，另一款為估價約2億1000萬元起標的型號2523世界時區錶，創下佳士得歷來估價最高時計紀錄。

▲▼ 佳士得PP百達翡麗。（圖／佳士得,翻攝PP官網）

▲PP為小亨利·格雷夫斯製造的三問計時錶刻有其家徽。（圖／佳士得提供）

高價時計背後的來由，也引人入勝。佳士得呈現的1927年製造PP黃金酒桶三問計時腕錶，是出身華爾街富豪之家的小亨利·格雷夫斯向PP訂製的第一只時計，也是品牌已知最早期的三問計時錶。他從小與擔任紐約證券交易所總裁的父親學習中國瓷器等藝術品鑑賞，還是運動健將，馬術、射擊樣樣精通，敏捷行動力反映在他的收藏習性上，精準且主動出擊。

▲▼ 佳士得PP百達翡麗。（圖／佳士得,翻攝PP官網）

▲格雷夫斯向PP訂製的24種複雜功能格雷夫斯超級複雜懷錶。（圖／翻攝Patek Philippe官網）

小亨利·格雷夫斯是Tiffany & Co.第五大道旗艦店的常客，他透過Tiffany走進PP的世界，對古董錶沒有興趣的他，委託PP依他的奇思妙想打造複雜錶款，他熱衷參與設計，最有名的傑作便是耗費5年打造的24種複雜功能格雷夫斯超級複雜懷錶，在1989年PP自己打破紀錄前，都是史上最複雜時計的紀錄保持者，並成為拍賣史上最昂貴鐘錶。

這回登上佳士得的PP三問計時錶，也是格雷夫斯特別訂製款，他於1928年6月親自到日內瓦的總部，取得這只刻有家族徽章的腕錶，佳士得拍賣估價約9000萬元起標。

▲▼ 佳士得PP百達翡麗。（圖／佳士得,翻攝PP官網）

▲PP 1953年製型號2523世界時區錶創下佳士得時計估價最高紀錄。（圖／佳士得提供）

而創佳士得時計估價最高紀錄的PP型號2523世界時區錶，於1953年製造，據悉此型號以玫瑰金打造的錶款只有7只，但此錶款是唯一一只有Patek Philippe與米蘭經銷商Gobbi雙品牌的簽名，更顯珍貴，面盤中央半透明藍色琺瑯，也在已知設計中相當罕見。

關鍵字：

佳士得, CHRISTIE’S, 百達翡麗, PP, Patek Philippe
fashion.net

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