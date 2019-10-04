全台蛋餅大集合！青木瓜與芋泥餡料好新奇、特殊顏色應有盡有　

早上來一份蛋餅滿足又飽足，但你看過紅色、綠色或是藍色的蛋餅嗎？吃過包著青木瓜或皮蛋的蛋餅嗎？讓我們來看看這些特別的蛋餅！
真芳碳烤吐司紅茶牛奶
台北／信義區、中山區
真芳除了吐司之外，蛋餅也擁獲了很多人的喜愛。用粉漿煎出來的台式軟蛋餅，軟嫩中帶點微Q的口感，沾著微鹹微甜的醬油，很有古早味呢！
▲（圖／美食客Donna到處吃提供）
小心頭我桿蛋餅
新北／三重區
可以選擇餅皮與口味，這間手工蛋餅店有著彩色蛋餅皮！白色、綠色、紅色、黃色、黑色，對應著五種口味：豆乳、艾草、咖哩薑黃、紅麴、竹炭，吸晴又特別！
▲（圖／美食客冬冬吃東東提供）
ÇA VA 早安.日安
新北／新莊區
超多創意口味的蛋餅，口味多達16種！每一種都是很獨特的口味，青木瓜配雞柳、秋葵配豬肉、芋泥配麻糬，有鹹也有甜，顛覆對食材搭配的想像。
▲（圖／美食客YJ提供）
六一一豆漿店
桃園市／中壢區
藏在傳統市場裡的中式早餐店！把油條切塊後塞進蔥花蛋餅裡，加上店家特製的蒜頭醬油和辣椒醬，又酥又香又開胃，想吃早點來才不會撲空。
▲（圖／美食客Donna到處吃提供）
阿婆早餐麵店
新竹／東區
必點雙黃油條蛋餅！手工現桿餅皮超有彈性，散發著蔥香和蛋香，軟Q帶點脆度的油條幫蛋餅增加了口感，而且份量很大。
▲（圖／美食客強生隨便吃提供）
一心古早味蛋餅
台中／北區
餅皮厚實有嚼勁，外皮為酥脆散發麵糊香，大份量的超總匯蛋餅是肉鬆蛋餅，再蓋上半熟蛋、火腿，半熟蛋一戳整個就失控了！
▲（圖／美食客燕兒美食樂園提供）
三喜蛋餅
台中／北區
加好加滿的蔥，讓整份蛋餅充滿著蔥的香氣，而且這家的餅皮Q彈，口味上不管是燒肉、九層塔、熱狗或是一般的蔥花蛋餅都有好評，而醬料選擇醬油膏加甜辣醬比較夠味。
▲（圖／美食客R.Mr提供）
吐司吐司早餐專賣店
台南／中西區
雖然叫吐司吐司專賣店，但最受歡迎的卻是蛋餅。其中，這家的辣菜埔配上皮蛋的蛋餅超特別，還有最多人推薦的薯泥起司，塞好塞滿的餡料，加上牽絲整個超邪惡。
▲（圖／美食客那那流浪食記提供）
可香巢
台南／中西區
微Q餅皮配上香甜玉米和濃郁起司，雖然算是基本款，但玉米起司是店內超人氣口味，吃起來不但香濃又牽絲，同時還有鹹鹹甜甜的完美融合，讓人想再多吃一份！
▲（圖／美食客小白只饗ㄔ美食提供）
超盛號烘培手作早食
台南／安平區
使用天然食材製作的馬卡龍色蛋餅，藍色是蝶豆花、紫色是火龍果，而口味上也很多樣：塔塔花枝、虱目魚柳、鹹酥雞，把平常愛吃的炸物都包進蛋餅裡。
▲（圖／美食客jasmine提供）
快慢拍小姐
高雄／苓雅區
髒髒包吃完換髒髒蛋餅，抹茶、焙茶、巧克力、火龍果，特別又吸晴、好吃又好拍！每日限定的內餡都有讓人想不到搭配，像是菜圃蛋、紅心地瓜、芋頭粿等，都非常吸引人！
▲（圖／美食客PinJ提供）
圖、文／MENU美食誌
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