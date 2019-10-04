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全台蛋餅大集合！青木瓜與芋泥餡料好新奇、特殊顏色應有盡有　

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▲全台美味蛋餅。（圖／美食誌提供）

早上來一份蛋餅滿足又飽足，但你看過紅色、綠色或是藍色的蛋餅嗎？吃過包著青木瓜或皮蛋的蛋餅嗎？讓我們來看看這些特別的蛋餅！

真芳碳烤吐司紅茶牛奶
台北／信義區、中山區

真芳除了吐司之外，蛋餅也擁獲了很多人的喜愛。用粉漿煎出來的台式軟蛋餅，軟嫩中帶點微Q的口感，沾著微鹹微甜的醬油，很有古早味呢！

▲全台美味蛋餅。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Donna到處吃提供）

小心頭我桿蛋餅
新北／三重區

可以選擇餅皮與口味，這間手工蛋餅店有著彩色蛋餅皮！白色、綠色、紅色、黃色、黑色，對應著五種口味：豆乳、艾草、咖哩薑黃、紅麴、竹炭，吸晴又特別！

▲全台美味蛋餅。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客冬冬吃東東提供）

ÇA VA 早安.日安
新北／新莊區

超多創意口味的蛋餅，口味多達16種！每一種都是很獨特的口味，青木瓜配雞柳、秋葵配豬肉、芋泥配麻糬，有鹹也有甜，顛覆對食材搭配的想像。

▲全台美味蛋餅。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客YJ提供）

六一一豆漿店
桃園市／中壢區

藏在傳統市場裡的中式早餐店！把油條切塊後塞進蔥花蛋餅裡，加上店家特製的蒜頭醬油和辣椒醬，又酥又香又開胃，想吃早點來才不會撲空。

▲全台美味蛋餅。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Donna到處吃提供）

阿婆早餐麵店
新竹／東區

必點雙黃油條蛋餅！手工現桿餅皮超有彈性，散發著蔥香和蛋香，軟Q帶點脆度的油條幫蛋餅增加了口感，而且份量很大。

▲全台美味蛋餅。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客強生隨便吃提供）

一心古早味蛋餅
台中／北區

餅皮厚實有嚼勁，外皮為酥脆散發麵糊香，大份量的超總匯蛋餅是肉鬆蛋餅，再蓋上半熟蛋、火腿，半熟蛋一戳整個就失控了！

▲全台美味蛋餅。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客燕兒美食樂園提供）

三喜蛋餅
台中／北區

加好加滿的蔥，讓整份蛋餅充滿著蔥的香氣，而且這家的餅皮Q彈，口味上不管是燒肉、九層塔、熱狗或是一般的蔥花蛋餅都有好評，而醬料選擇醬油膏加甜辣醬比較夠味。

▲全台美味蛋餅。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客R.Mr提供）

吐司吐司早餐專賣店
台南／中西區

雖然叫吐司吐司專賣店，但最受歡迎的卻是蛋餅。其中，這家的辣菜埔配上皮蛋的蛋餅超特別，還有最多人推薦的薯泥起司，塞好塞滿的餡料，加上牽絲整個超邪惡。

▲全台美味蛋餅。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客那那流浪食記提供）

可香巢
台南／中西區

微Q餅皮配上香甜玉米和濃郁起司，雖然算是基本款，但玉米起司是店內超人氣口味，吃起來不但香濃又牽絲，同時還有鹹鹹甜甜的完美融合，讓人想再多吃一份！

▲全台美味蛋餅。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客小白只饗ㄔ美食提供）

超盛號烘培手作早食
台南／安平區

使用天然食材製作的馬卡龍色蛋餅，藍色是蝶豆花、紫色是火龍果，而口味上也很多樣：塔塔花枝、虱目魚柳、鹹酥雞，把平常愛吃的炸物都包進蛋餅裡。

▲全台美味蛋餅。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客jasmine提供）

快慢拍小姐
高雄／苓雅區

髒髒包吃完換髒髒蛋餅，抹茶、焙茶、巧克力、火龍果，特別又吸晴、好吃又好拍！每日限定的內餡都有讓人想不到搭配，像是菜圃蛋、紅心地瓜、芋頭粿等，都非常吸引人！

▲全台美味蛋餅。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客PinJ提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

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這10家你還沒吃過就落伍了！【台中早午餐懶人包】老宅改造、銅板質感早午餐全都有，台中必訪快收藏！

關鍵字：

MENU美食誌, 蛋餅, 真芳, 彩色蛋餅皮, 小心頭, ÇAVA, 六一一, 阿婆, 一心, 三喜, 吐司吐司, 可香巢, 超盛號, 快慢拍
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