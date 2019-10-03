fb ig video ETtoday search mobile

台北TOP 7人氣手搖飲！可不可紅茶令人上癮、黑糖珍珠鮮奶登必喝寶座

> >

▲手搖招牌飲料大評比。（圖／美食誌提供）

2019人氣連鎖手搖招牌飲料大評比，7間有4間的人氣招牌都是黑糖珍珠鮮奶，可見大家對黑糖珍珠鮮奶的愛，已經從去年燒到現在，而每一家各有特色也各有擁護者，你最愛哪一家呢？

圓石禪飲
復刻紅茶

質感系手搖圓石主打茶飲系列的飲料，最經典的莫過於復刻紅茶了，帶有濃濃古早味的紅茶便宜又好喝，是許多人的心頭好！另外，冷泉玉露、格雷伯爵和龍涎冷烏也是很多人的必點名單。

▲手搖招牌飲料大評比。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

幸福堂
黑糖珍珠鮮奶

傳說中喝完幸福指數爆錶的幸福堂，最招牌的焰遇幸福黑糖珍珠鮮奶，以古法手炒黑糖珍珠，加上鮮奶，最上層再放上鮮奶油、撒上細黑糖後再炙燒，充滿黑糖香氣的飲料甜蜜蜜的，喝了真的讓人覺得好幸福！

▲手搖招牌飲料大評比。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客小白只饗ㄔ美食提供）

哞哞熹哞熹
黑糖拿鐵／小山圓抹茶拿鐵

來自台南的超人氣手搖，以小農鮮奶拿鐵飲品為賣點，其中最高人氣的飲料就屬黑糖拿鐵和小山園抹茶拿鐵莫屬！黑糖拿鐵，帶有黑糖香及鮮乳的香醇，喝起來很順口；小山園抹茶拿鐵濃郁奶味帶出抹茶的香氣，喝得出用心的品質。

▲手搖招牌飲料大評比。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客熊胖の 。妃常生活。 提供）

珍煮丹
黑糖珍珠鮮奶

主打黑糖系列飲品的珍煮丹最招牌的飲料就是黑糖珍珠鮮奶！又香又醇的黑糖鮮奶甜而不膩，配上Q度適中又帶有咬勁的黑糖珍珠，不知不覺一杯就吸光光！

▲手搖招牌飲料大評比。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Pan Yi Chen提供）

萬波
紅豆粉粿鮮奶

近期在IG上很紅的文青復古風手搖飲料，主打的紅豆粉粿鮮奶就像在喝紅豆粉粿冰棒，濃郁香甜還很有口感。另外，夏季限定的楊枝甘露人氣也超高！

▲手搖招牌飲料大評比。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客安安日常提供）

沐白小農
黑糖波霸鮮奶

裝潢帶有牧場風的沐白主打小農系列飲料，招牌的黑糖波霸鮮奶甜度剛剛好，融合著鮮乳的濃醇，配上Q軟有口感的波霸，會讓人想喝第二杯，其他漂亮的漸層系飲品:大甲芋頭鮮奶、抹茶鮮奶也都很推薦嘗試看看。

▲手搖招牌飲料大評比。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客莓姬貝利•食事旅行提供）

可不可熟成紅茶
麗春紅茶

以茶類飲品為主打的可不可，在紅茶系列中最受歡迎的就是麗春紅茶了，是鴉片紅茶的改良版，帶有淡淡的花香味，並且除了紅茶系列外，春芽冷露、冷露歐蕾也是很多的最愛。

▲手搖招牌飲料大評比。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

延伸閱讀

台北東區夯什麼？10家超吸睛散步下午茶讓你拍不停！新奇特色手搖、點心、冰品特搜打卡去！

關鍵字：

MENU美食誌, 手搖飲, 黑糖珍珠鮮奶, 圓石禪飲, 幸福堂, 哞哞熹哞熹, 珍煮丹, 萬波, 沐白小農, 可不可
fashion.net

熱門文章

巴黎直擊／曾馨瑩爆料人生第一顆鑽石因「走夏姿秀」而得到

巴黎直擊／agnès b.抱「嬰兒」走秀　奶爸、奶媽都有文藝味

金鐘女星愛穿搭／賈靜雯時尚辣媽進化史

巴黎直擊／香奈兒打造最浪漫的屋頂　Jennie露蠻腰、小松菜奈甜賞風景

金龜子爬上項錬！「古法圖騰飾品」揭秘千年寓意　入手幸運加分

孫芸芸、陳庭妮火速入手COACH新包！IG大熱「隨便擺拍都時尚」

Boucheron用珠寶帶妳遊巴黎　創辦人的貓咪變超萌戒指

一秒變頂級召喚師！LV替《英雄聯盟》世界大賽打造「冠軍獎盃手提箱」

台灣小吃、羅浮宮名畫躍上Swatch　訂製錶最快15分鐘到手

星．上妝／《說好不哭》三吉彩花獨鍾玫瑰色　YSL賣到缺貨

ET Fashion

推薦閱讀

網公認「心機做作」星座女Top 3 ！雙魚裝柔弱、第一名是撩男高手

談戀愛容易「胡思亂想」的3個星座　天蠍猜疑心重、沒安全感

歐陽娜娜拎4萬元鴨子包逛機場！尷尬撞衫又撞髮　網：那英更好看

10月不怕沒劇追！5部韓劇推薦　張娜拉、李相侖高顏值組合讓人期待 最難約「懶癌末期」星座Top 3 ！水瓶只愛獨處、第一名永遠在家 13位IG爆紅「短髮女神」帳號追蹤起來　看完準備預約髮型師 新光三越周年慶6店齊發！　4大重點攻略「狂吃狂買最划算」 2019全台周年慶檔期大公開　10月共35間百貨促銷登場 劉詩詩產後露面激瘦！風衣配紅唇散發女神光　網讚：狀態滿分 環球購物中心7間「新北獨家」餐飲登場　「錦拉麵」油香雞湯3天免費

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面