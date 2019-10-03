台北TOP 7人氣手搖飲！可不可紅茶令人上癮、黑糖珍珠鮮奶登必喝寶座

2019人氣連鎖手搖招牌飲料大評比，7間有4間的人氣招牌都是黑糖珍珠鮮奶，可見大家對黑糖珍珠鮮奶的愛，已經從去年燒到現在，而每一家各有特色也各有擁護者，你最愛哪一家呢？

圓石禪飲

復刻紅茶

質感系手搖圓石主打茶飲系列的飲料，最經典的莫過於復刻紅茶了，帶有濃濃古早味的紅茶便宜又好喝，是許多人的心頭好！另外，冷泉玉露、格雷伯爵和龍涎冷烏也是很多人的必點名單。

▲（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

幸福堂

黑糖珍珠鮮奶

傳說中喝完幸福指數爆錶的幸福堂，最招牌的焰遇幸福黑糖珍珠鮮奶，以古法手炒黑糖珍珠，加上鮮奶，最上層再放上鮮奶油、撒上細黑糖後再炙燒，充滿黑糖香氣的飲料甜蜜蜜的，喝了真的讓人覺得好幸福！

▲（圖／美食客小白只饗ㄔ美食提供）

哞哞熹哞熹

黑糖拿鐵／小山圓抹茶拿鐵

來自台南的超人氣手搖，以小農鮮奶拿鐵飲品為賣點，其中最高人氣的飲料就屬黑糖拿鐵和小山園抹茶拿鐵莫屬！黑糖拿鐵，帶有黑糖香及鮮乳的香醇，喝起來很順口；小山園抹茶拿鐵濃郁奶味帶出抹茶的香氣，喝得出用心的品質。

▲（圖／美食客熊胖の 。妃常生活。 提供）

珍煮丹

黑糖珍珠鮮奶

主打黑糖系列飲品的珍煮丹最招牌的飲料就是黑糖珍珠鮮奶！又香又醇的黑糖鮮奶甜而不膩，配上Q度適中又帶有咬勁的黑糖珍珠，不知不覺一杯就吸光光！

▲（圖／美食客Pan Yi Chen提供）

萬波

紅豆粉粿鮮奶

近期在IG上很紅的文青復古風手搖飲料，主打的紅豆粉粿鮮奶就像在喝紅豆粉粿冰棒，濃郁香甜還很有口感。另外，夏季限定的楊枝甘露人氣也超高！

▲（圖／美食客安安日常提供）

沐白小農

黑糖波霸鮮奶

裝潢帶有牧場風的沐白主打小農系列飲料，招牌的黑糖波霸鮮奶甜度剛剛好，融合著鮮乳的濃醇，配上Q軟有口感的波霸，會讓人想喝第二杯，其他漂亮的漸層系飲品:大甲芋頭鮮奶、抹茶鮮奶也都很推薦嘗試看看。

▲（圖／美食客莓姬貝利•食事旅行提供）

可不可熟成紅茶

麗春紅茶

以茶類飲品為主打的可不可，在紅茶系列中最受歡迎的就是麗春紅茶了，是鴉片紅茶的改良版，帶有淡淡的花香味，並且除了紅茶系列外，春芽冷露、冷露歐蕾也是很多的最愛。

▲（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

圖、文／MENU美食誌

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