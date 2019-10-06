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翻開日系質感女孩的衣櫃　4個小心機創造獨特耐看的好友穿搭

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▲好友穿搭。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@gu_taiwan）

每個人的穿著，都有一定的風格和元素，有些人喜歡寬鬆的Oversize、有些人熱愛空靈的森林系或是追求某些國家的流行趨勢。以時下小資族的穿搭來說，不外乎會選擇一些平價、時尚、耐看的品牌，尤其是日系品牌那種帶有柔美與清新兼具的感覺，更是許多輕熟女的首選之一。

而提到平價日系品牌，不外乎便是Uniqlo或GU，其中又以GU特別受到追求潮流的年輕人歡迎。本次將「好友穿搭」為主題，以GU的服裝為例，讓大家和閨蜜、朋友出遊或逛街的時候，能互相玩穿搭、做搭配，拍出網美般的時尚照片喔！

上半身

隨意寬鬆，展現性格

▲好友穿搭。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@gu_taiwan）

對於寬寬大大的衣服，許多人仍然不敢嘗試，一方面是害怕穿起來會很像「小孩偷穿大人的衣服」，另一方面也怕撐不起來而產生違和感。

其實只要選對顏色和下半身，非但不會有奇怪的感覺，反而會有一種瀟灑、隨性的特色。寬鬆上衣盡量以單一色系為主，不要有太多的設計或裝飾，下半身則穿像工作褲、牛仔褲等較輕鬆的款式，喜歡穿裙子的人亦可穿上雪紡長裙做搭配。如此一來，即便一群朋友都穿上寬鬆設計的衣服，也能各自表現風格，拍照時還可增加照片的豐富感呢！

閨蜜限定，相同色系

▲好友穿搭。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@gu_taiwan）

不少情侶會運用穿搭，來增添生活的樂趣，當然朋友和閨蜜也可以這樣做。編輯覺得，當毫無頭緒的時候，就用「同色系」的邏輯，來打造彼此的「制服」吧！

例如現在天氣漸漸轉涼，可選擇一些秋冬常穿的大學T、帽T等，不僅很好做搭配，且也非常休閒舒適，套上簡單的球鞋就能出門。若是走比較OL風的人，同樣可以用類似的顏色、不同的款式設計搭配，看上去也是「協調性」十足。

下半身

可褲可裙，用撞色搭

▲好友穿搭。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@gu_taiwan）

GU的服裝款式，大多都有和當期的流行元素結合，且價格合理CP值很高，但也因為如此，有些人便很擔心會有撞衫的風險，大家也不太敢穿一模一樣的衣服。

這時候，即可利用「主題顏色」和下半身來做變化。例如，有人穿褲裝、有人穿裙裝，再運用上半身衣服顏色與配件，締造專屬的特色。另外，也可選擇分別穿上同色系的上著或下著，在視覺效果上會更好喔！

耐看暗色，強調知性

▲好友穿搭。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@gu_taiwan）

近期秋意濃厚，最適合穿上一些大地色系的服裝，因為上半身的顏色可能會太重，因此多半會以下半身來做表現。

像土色、咖啡色、酒紅色等偏暗的色系，就很適合作為這個時候的日常穿搭色。編輯很喜歡和一群姊妹們約定，在聚餐或出遊的時候，穿上大地色系的下著，這樣拍起照來就會超日系，非常有「質感」喔！

編輯覺得，GU給了喜歡日系風格的小資族一個能「大顯身手」的舞台。不論是男性或女性，都能找到一件自己喜歡的當季衣著，並跟好朋友一起玩穿搭，真的很值得一逛再逛啊！

延伸閱讀：

出遊 5 種「閨蜜裝」提案：保有自己個性又可以曬默契，快揪姐妹搭出好感情

秋季必備時尚單品！5 個創意「絲巾搭配」提案

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 穿搭, Uniqlo, GU, Oversize, 森林系, 流行趨勢, 小資族, 平價, 時尚, 寬鬆, 網美, 撞色, 同色
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