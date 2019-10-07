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快筆記！周年慶懶人包出爐　2大精省攻略入手PORTER束口袋、側背包

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▲PORTER。（圖／品牌提供）

▲周年慶大戰開打，入手PORTER包懶人攻略出爐。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

年底將近，小資族們最期待的莫過於周年慶檔期了。懶得到處做功課的你，看完這一篇就夠，以下的懶人攻略主要從穿搭上的不敗單品下手，最划算的甚至能用千元有找的價格，入手PORTER期間限定側背包，立即筆記馬上用得到！

年底絕對是各家百貨品牌的促銷大戰，民眾們可以藉此機會，買到平常心動卻不忍心下手的單品。像是國民包款PORTER，在週慶期間更推出BUY THE WAY天天抽優惠活動，不過等不及領券的民眾，在門市店鋪的滿額禮、加購價活動也可以考慮，加購價部分甚至能用NT$999買到期間限定側背包，十分划算。

更多PORTER週慶限定款，快來挑選：http://bit.ly/33eZUd3

1.亮彩滿額禮

▲POTER。（圖／品牌提供）

▲POTER束口單肩後背包送給你。（圖／品牌提供）

即日起，於PORTER任一店櫃，凡單筆消費滿NT$7,500，即贈束口單肩後背包乙個。(數量有限，送完為止)

2.勸Buy加價購

▲POTER。（圖／品牌提供）

▲加購NT$999就能換到PORTER期間限定側背包。（圖／品牌提供）

即日起，於PORTER任一店櫃，凡消費即可以NT$999加購PORTER期間限定側背包乙組。(數量有限，售完為止)

# 同場加映熱騰騰周慶限定通路新品推薦

▲PORTER。（圖／品牌提供）

▲POTER。（圖／品牌提供）

▲PORTER。（圖／品牌提供）

▲POTER。（圖／品牌提供）

▲黑色斜背帆布包低調時尚NT$1,590；亮紅色手提包，一包2背法CP值超高，NT$1,650。（圖／品牌提供）

限定款部分也有多款單品落在2000元有找的價位，官網購買1+1限時加贈200點，提供給懶得出門的民眾在家選購好康。其中黑色斜背帆布包，低調外觀下，在中央印製了品牌經典Logo，彰顯奢華感，而包體的容量充足也能輕鬆裝下外出物品。手提包部分則以亮眼紅色為主打，手提帶以及背帶雙重設計，能夠達到一包2背法，加上縫製在角落的小小Logo，CP值極高。

▲PORTER。（圖／品牌提供）

▲POTER。（圖／品牌提供）

▲POTER。（圖／品牌提供）

▲豐富夾層置物的斜肩包，撞色出新火花，NT$1,650。（圖／品牌提供）

男生款式也提供撞色的斜肩包，橘色以及深藍色碰撞出不同以往的火花，看似小巧，卻擁有豐富夾層置物。時尚造型不論是秋冬或是春夏背上，都能輕鬆彰顯活力感。

▲BT21。（圖／品牌提供）

▲BT21。（圖／品牌提供）

▲買Reebok x BT21 InstaPump Fury聯名系列鞋送抱枕。（圖／品牌提供）

接下來輪到鞋款部分，討論度超高的Reebok x BT21 InstaPump Fury聯名系列鞋，轉至鞋跟，應不同主題配色分别對應BT21中的一位卡通人物，趁現在入手，還能獲得BT21紅色抱枕一枚，簡直少女心噴發。

快筆記！周年慶懶人包出爐　2大精省攻略入手PORTER束口袋、側背包（圖／品牌提供）

▲ Superdry 周慶限定優惠商品。（圖／品牌提供）

服飾則推薦Superdry周慶限定優惠，品牌日不限品項都享有買一送一的超級折扣。

本季外套除了經典的防風、防水與雪衣款，更帶來90年代的復古懷舊風，讓你在秋冬穿搭依舊個性有型。

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買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

關鍵字：

周年慶, PORTER, 百貨, 打折, 束口袋, 側背包
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