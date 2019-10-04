如何維繫「遠距離戀愛」？謹記最重要的3件小事，千萬別讓愛走遠了

▲（圖／《請輸入檢索詞 www》劇照）

在兩個人交往的過程中，多少都可能碰過「距離」上的考驗，也許是因為當兵、工作出差，或是分隔在不同的縣市與國家。很多人都說，遠距離戀愛是感情中最致命的殺手，不再親密，也不再能夠在對方需要的時候隨時相伴左右。

不過編輯反倒覺得，實質上的距離只要有心都一定可以找出解決辦法或是替代方案，但「心」的距離就像是望不見邊際的海一樣，永遠摸不著也看不透，只能漸行漸遠。如果你正值遠距離戀愛的煎熬，或是迫於情勢，暫時必須得和愛的人分開，希望這篇能帶給你一些安慰還有方向。

陷入戀愛中的人們，理所當然地總是企盼能夠和另一伴天天膩在一起約會，但現實不是家家酒，也不是童話故事，我們都有各自的工作、夢想和該做的事。當必須開始一段遠距離相處的戀愛時，首先需要調整自己的心態， 其一是「只是暫時見面的頻率不那麼高，但還是有下次見面的機會」，其二是「彼此互相想念的心是一樣濃厚的」。

1.約好下次見面的行程

▲（圖／《舉重妖精金福珠》劇照）

對於遠距離戀愛的愛侶來說，每一次見面的時間都是彌足珍貴的，久久才能擁有一次，說什麼也不想浪費。在離別前，更是容易哭得肝腸寸斷，怎麼快樂的時間都過得特別快呢？

但就如同上面提到的，慶幸的是不是再也不能見，只是不能常常見而已。好好把眼淚收乾，開心地與另一伴討論下次相見的時間，並在等待的這段過程中，彼此討論應該要如何運用這珍貴的一天吧！

某種程度上這算是一種轉念，當思考的重心轉移時，會開始期待下一次見面的時光，透過一步步的計畫，也能夠使這段等待的時間變得感覺不再那麼漫長。在不知不覺中，明天就是見面日了呢！編輯覺得，「明天見」大概是遠距離愛情中最能讓人感動與欣慰的一句話吧。

2.一起做很多很多事

▲（圖／《羅曼史是別冊附錄》 劇照）

愛情真的沒有捷徑，只有經營。在大聲疾呼怪罪遠距離是導致分手的原凶前，可能得先回過頭來思考，自己到底曾做過哪些努力？還是只是純粹把關係放著，安穩認為是一天算一天？

雖然遠距離的確是個限制，但只要有心一定還是能夠找出破除距離框架的突破口，像是在不同的電影院「一起」看同一場電影、在不同間餐廳點著「相同」的餐點，或是開著視訊，兩個人一起看書、運動。

在眾多遠距離告終的戀情中，有很大一部份都是因為，當開始分隔兩地後，沒有共同的生活圈和相同的共鳴。既然如此，那就只好自己創造！當「一起」做的事很多後，不僅能有對方就在身旁陪伴的感覺，更可以增添彼此間的話題，這樣一來，即使距離仍然存在，兩個人的生活經驗依然還是能有重疊交集的部分。

3.坦承說出自己的不安

▲（圖／《請輸入檢索詞 www》劇照）

遠距離折磨人的原因真的說不完、數不盡，尤其是當本身的生活不順，愛人又無法即時在身邊給予安慰時更是。他現在在幹嘛呢？他為什麼都不知道我很難過？他是不是不愛我了？

當人在低潮期時，負面思考會如連珠炮般襲來，說要往好的面向看根本是不可能，但這時你可以試著坦承地把心裡的所有感受訴諸對方，無論是擔心、害怕、不自信，只要說出來，這些情緒就有機會被解決和得以緩解。編輯明白，說要毫無保留地說出口並不是件易事，但展現自己真實的不安，透過一點一點的練習，是可以克服的！

特別是遠距離中的情侶更應該努力做到這點，因為另一伴不能夠時刻待在身邊，沒辦法馬上覺知所有的狀態，如果這時候礙於自尊和賭氣而選擇什麼都不說，非但本身的不安無法獲得寬慰，對方也會在遙遠的彼端極為焦急、擔心，對兩個人來說都是煎熬。

▲（圖／《請輸入檢索詞 www》劇照）

最後，不論是在哪一種關係經營都是，想要長久維繫一段感情，需要雙方有著共同的理念，一起努力才行。不過，在這些適度付出的前提下，一定要抱持著心甘情願的態度，才不會心理不平衡，切記「是因為愛他，所以願意這麼去做」，而不是為了得到他的感謝或是同等回報。

遠距離艱辛，卻也容易看出一個人的真心，祝福每一段遠距離戀愛的伴侶都能有情人終成眷屬。

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