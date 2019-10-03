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侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

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▲▼侯佩岑Chanel,楊丞琳,Jessica LV 。（圖／翻攝侯佩岑,楊丞琳,Jessica IG,CHANEL官網）

▲侯佩岑在巴黎街頭拍OOTD，香奈兒新包很吸睛。（圖／翻攝侯佩岑臉書）

記者陳雅韻／台北報導

侯佩岑到巴黎時裝周欣賞夏姿大秀，回台前再秀OOTD，她穿中性的襯衫搭配短褲與短靴，帥度破表，除了一雙修長美腿吸睛，她熱騰騰的香奈兒（CHANEL）新包也搶盡風采，因為垂掛著圓圓的小零錢包，實在太可愛了。

▲▼侯佩岑Chanel,楊丞琳,Jessica LV 。（圖／翻攝侯佩岑,楊丞琳,Jessica IG,CHANEL官網）

▲侯佩岑露美腿的帥氣look，與香奈兒口蓋包絕配。（圖／翻攝侯佩岑臉書）

熱愛時尚的侯佩岑絕對是時尚快手，密切掌握流行資訊，已入手香奈兒138,900元的小牛皮口蓋包與零錢包組合，此款包的兩側都有金屬環，可依喜好掛上零錢包，或取下單獨使用，一包多用展現隨興又時髦的風格。

▲▼侯佩岑Chanel,楊丞琳,Jessica LV 。（圖／翻攝侯佩岑,楊丞琳,Jessica IG,CHANEL官網）▲▼侯佩岑Chanel,楊丞琳,Jessica LV 。（圖／翻攝侯佩岑,楊丞琳,Jessica IG,CHANEL官網）

▲香奈兒口蓋包的圓形零錢包可取下做變化，138,900元。（圖／翻攝CHANEL官網）

垂掛小包的設計正夯，LV（Louis Vuitton，路易威登）Multi Pochette Accessoires包的綠色或粉紅色寬版背帶上也掛有一個圓形拉鍊零錢包，包身則是以Pochette Accessoires包為基礎，再層疊一個迷你小包，無論是小包、零錢包或背帶都可自由拆下做變化。此款式成為巴黎時裝周期間女星的夯包，包括楊丞琳、南韓女星Jessica潔西卡都背此包穿梭巴黎。

▲▼侯佩岑Chanel,楊丞琳,Jessica LV 。（圖／翻攝侯佩岑,楊丞琳,Jessica IG,CHANEL官網）

▲楊丞琳搭機時背LV Multi Pochette Accessoires 包，51,000元。（圖／翻攝rainie77 IG）

▲▼侯佩岑Chanel,楊丞琳,Jessica LV 。（圖／翻攝侯佩岑,楊丞琳,Jessica IG,CHANEL官網）

▲潔西卡在巴黎時裝周期間背LV Multi Pochette Accessoires 包。（圖／翻攝rainie77 IG）

關鍵字：

侯佩岑, 香奈兒, CHANEL, LV, 楊丞琳, 潔西卡, Jessica
fashion.net

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