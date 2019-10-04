IG太貼心！新增「開賣提醒通知」　想買的絕對不會錯過

編輯／Emily 圖／翻攝自business.instagram.com

Instagram是現在大家每天必滑的社群軟體，時尚、美妝、娛樂各種潮流資訊都可以在上面快速獲取，要是看到喜歡的商品還能直接購買～而順應使用者在軟體上面的行為變化，Instagram推出了設置「發售提醒通知」的新功能！要是有喜歡的品牌發售新品，透過IG通知能第一手得知消息，不怕錯失搶購時機！

Instagram「發售提醒通知」這項功能率先與一些品牌合作，在美國進行測試。品牌或賣家們可以在限時動態或貼文當中，設置發售日期的提醒按鈕，消費者看到有興趣的商品，就可以按下設置提醒，在販售日期的前一日或15分鐘前會跳出通知，讓你火速準備好，手刀搶購！

▲品牌在IG限時動態中設置發售時間提醒。（圖／翻攝自business.instagram.com）

▲IG貼文中也可以新增發售時間提醒。（圖／翻攝自business.instagram.com）

▲開賣前15分鐘，手機會跳出IG通知。（圖／翻攝自business.instagram.com）

目前共有21個合作品牌，有大家熟悉的H&M、Adidas、名牌Balmain、Michael Kors以及NYX、MAC等美妝牌子。

▲21家合作品牌名單。（圖／翻攝自business.instagram.com）

Instagram會想新增「發售提醒通知」這個功能，是因為在軟體當中的購物行為已經越來越多。使用者追蹤了許多喜歡的品牌、網紅、潮人等等，除了瀏覽各種最新資訊，要是看見喜歡的商品，總有股衝動想立即購買！而品牌本身也很想直接與消費者建立連結。Instagram作為連接兩者的平台，便不斷增加購物方面的功能成全雙方。原先在Instagram就能立即查看商品並購買，現在更貼心的增加提醒通知功能，整個購物行為完全不需要離開頁面，在IG中就能一氣呵成！

這項新功能對忙碌的人們來說超級貼心，要是想搶購限量商品，就不怕忘記發售日期，能夠迅速搶購啦！Instagram也期望未來有更多品牌加入，並在更多地區開放。

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