劉詩詩產後露面激瘦！風衣配紅唇散發女神光　網讚：狀態滿分

▲劉詩詩產後急速瘦身，2日亮相上海機場引起粉絲驚艷。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星劉詩詩與吳奇隆結婚4年，在今年（2019）4月迎來兒子「步步」，宣佈在10月正式復出的她，產後一舉一動都成為焦點。2日被捕捉到難得的產後近照，劉詩詩穿著私服現身上海機場，身材體態都震驚粉絲。

劉詩詩出道以來的仙女形象備受外界喜愛，女神在4月產子，至今也只有短短不到半年時間，體態恢復情況受到密切關注。2日劉詩詩悄悄現身上海機場，低調的她戴上鴨舌帽和墨鏡，幾乎遮去了半張臉，卻藏不住仙氣，立馬被眾多粉絲包圍。

▲劉詩詩穿著PRADA深灰色收腰風衣，體態十分完美。（圖／CFP）

劉詩詩整體妝容頗為清淡，唯有鮮紅口紅襯托白皙肌膚。穿著PRADA深灰色收腰風衣，體態十分纖瘦，絲毫看不出剛生產完的臃腫。下身則是搭配VALENTINO百褶長裙，腳踩裸色細跟高跟鞋，一身暗色搭配，卻洋溢滿滿女神光。照片一曝光也隨即登上微博熱搜，「美翻了」、「狀態滿分」、「大美女回來了。」

▲9月劉詩詩現身北京機場，被網友批身材臃腫。（圖／CFP）

然而9月劉詩詩才被捕捉到現身機場的畫面，以清新的Acne Studios薄荷綠帽T搭配格紋裙，散發濃郁的學生氣息，卻還是被網友批評下半身看來稍微臃腫，不過距離此次現身上海機場，只過了半個月，劉詩詩產後急速恢復的情況，讓眾多粉絲驚艷。

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