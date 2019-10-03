fb ig video ETtoday search mobile

劉詩詩產後露面激瘦！風衣配紅唇散發女神光　網讚：狀態滿分

> >

▲劉詩詩。（圖／CFP）

▲劉詩詩產後急速瘦身，2日亮相上海機場引起粉絲驚艷。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星劉詩詩與吳奇隆結婚4年，在今年（2019）4月迎來兒子「步步」，宣佈在10月正式復出的她，產後一舉一動都成為焦點。2日被捕捉到難得的產後近照，劉詩詩穿著私服現身上海機場，身材體態都震驚粉絲。

劉詩詩出道以來的仙女形象備受外界喜愛，女神在4月產子，至今也只有短短不到半年時間，體態恢復情況受到密切關注。2日劉詩詩悄悄現身上海機場，低調的她戴上鴨舌帽和墨鏡，幾乎遮去了半張臉，卻藏不住仙氣，立馬被眾多粉絲包圍。

▲劉詩詩。（圖／CFP）

▲劉詩詩。（圖／CFP）

▲劉詩詩穿著PRADA深灰色收腰風衣，體態十分完美。（圖／CFP）

劉詩詩整體妝容頗為清淡，唯有鮮紅口紅襯托白皙肌膚。穿著PRADA深灰色收腰風衣，體態十分纖瘦，絲毫看不出剛生產完的臃腫。下身則是搭配VALENTINO百褶長裙，腳踩裸色細跟高跟鞋，一身暗色搭配，卻洋溢滿滿女神光。照片一曝光也隨即登上微博熱搜，「美翻了」、「狀態滿分」、「大美女回來了。」

▲劉詩詩。（圖／CFP）

▲劉詩詩。（圖／CFP）

▲9月劉詩詩現身北京機場，被網友批身材臃腫。（圖／CFP）

然而9月劉詩詩才被捕捉到現身機場的畫面，以清新的Acne Studios薄荷綠帽T搭配格紋裙，散發濃郁的學生氣息，卻還是被網友批評下半身看來稍微臃腫，不過距離此次現身上海機場，只過了半個月，劉詩詩產後急速恢復的情況，讓眾多粉絲驚艷。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

劉詩詩, 吳奇隆, 步步驚心, 機場, 穿搭
fashion.net

熱門文章

巴黎直擊／曾馨瑩爆料人生第一顆鑽石因「走夏姿秀」而得到

巴黎直擊／agnès b.抱「嬰兒」走秀　奶爸、奶媽都有文藝味

金鐘女星愛穿搭／賈靜雯時尚辣媽進化史

巴黎直擊／香奈兒打造最浪漫的屋頂　Jennie露蠻腰、小松菜奈甜賞風景

金龜子爬上項錬！「古法圖騰飾品」揭秘千年寓意　入手幸運加分

孫芸芸、陳庭妮火速入手COACH新包！IG大熱「隨便擺拍都時尚」

Boucheron用珠寶帶妳遊巴黎　創辦人的貓咪變超萌戒指

一秒變頂級召喚師！LV替《英雄聯盟》世界大賽打造「冠軍獎盃手提箱」

台灣小吃、羅浮宮名畫躍上Swatch　訂製錶最快15分鐘到手

星．上妝／《說好不哭》三吉彩花獨鍾玫瑰色　YSL賣到缺貨

ET Fashion

推薦閱讀

網公認「心機做作」星座女Top 3 ！雙魚裝柔弱、第一名是撩男高手

談戀愛容易「胡思亂想」的3個星座　天蠍猜疑心重、沒安全感

歐陽娜娜拎4萬元鴨子包逛機場！尷尬撞衫又撞髮　網：那英更好看

10月不怕沒劇追！5部韓劇推薦　張娜拉、李相侖高顏值組合讓人期待 最難約「懶癌末期」星座Top 3 ！水瓶只愛獨處、第一名永遠在家 13位IG爆紅「短髮女神」帳號追蹤起來　看完準備預約髮型師 新光三越周年慶6店齊發！　4大重點攻略「狂吃狂買最划算」 2019全台周年慶檔期大公開　10月共35間百貨促銷登場 環球購物中心7間「新北獨家」餐飲登場　「錦拉麵」油香雞湯3天免費 3種膚質換季保養小知識　乾性、油皮、混合肌所需重點都不同

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面