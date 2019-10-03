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新光三越南西周慶開跑首日業績上看5億　千人等開店化妝品秒擠爆

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▲▼1003 新光三越南西店周年慶首日。（圖／記者黃克翔攝）

▲2019百貨周慶熱季從新光三越南西店開啟，一開店就有千人塞爆化妝品區。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡惠如／台北報導

台灣最大百貨連鎖新光三越，首波周年慶今（10／3）6店同時開跑，台北南西店在11點開門前店外已有千人等候進場，1樓化妝品不到30秒鐘就爆滿，首位排隊民眾上午9：30到達為搶SKII特惠組，因為今年首度推出線上特惠組，排隊人潮也變少，民眾反應卻相當正面「不用起大早苦命搶貨其實也很好！」

▲新光三越2019南西周慶首日 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越南西周慶首日，因APP線上特惠組也很豐富，開幕前30分鐘店外排隊人潮較去年少 。（圖／記者蔡惠如攝）

新光三越南西店主力客層為小資女與上班族，化妝品業績排名可達到台灣前3大，化妝品是周年慶重頭戲，南西店周慶表現也被視為百貨業界「周慶風向球」，今早上午10點多，捷運中山站人潮明顯變多，多半都聚集在南西一館與三館，三館前約有百人排隊等買iPhone11，而一館前則有近20人排SKII特惠組。

▲▼1003 新光三越南西店周年慶首日。（圖／記者黃克翔攝）

▲許多民眾一試完色就馬上結帳，開店不到30分鐘櫃檯結單就排出長龍。（圖／記者黃克翔攝）

而在上午11點開幕前門口已聚集數百名人潮，店內櫃姐歡呼聲此起彼落，氣氛相當熱鬧，開門時人潮湧進，1樓立刻人聲鼎沸，新光三越表示，今年新增線上搶貨的管道，平常每日僅有4000至5000人次，在周慶前一天線上則有突破萬人瀏覽，顯示目前民眾對於線上APP搶貨接受度高。

▲▼1003 新光三越南西店周年慶首日。（圖／記者黃克翔攝）

▲SKII、資生堂與雅詩蘭黛人氣都超旺。（圖／記者黃克翔攝）

APP線上周年慶上午10點開賣，當下上線人潮便飆高，網速因為塞車也變得較慢，熱銷商品包括氣炸鍋、資生堂百優特惠組、SKII青春露與雅詩蘭黛特潤商品，預計首日業績上看5億元，較去年成長1.4%。

關鍵字：

新光三越, 南西, 周年慶, 週年慶, APP
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