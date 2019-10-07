再度槓上！Nike怒告Skechers抄襲氣墊專利　走上法庭

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自2016年開始，Nike與Skechers的恩怨情仇可謂相當精彩，雙方先就抄襲一事走上法庭，後續Nike發生裂鞋事件，Skechers便在紐約時報刊登一則新聞嘲諷Nike製鞋品質，如今Nike再度控訴Skechers抄襲自家旗下的氣墊科技，同時還強調對方嚴重損害品牌嘔心瀝血之作。

▲Skechers登版紐約時報刊嘲諷Nike製鞋品質。（圖／翻攝自Twitter@itsDJMoore）

針對此次的控訴，Nike以自家推出的Air Max 270以及VaporMax為例，並指出Skechers旗下推出的Skech-Air Atlas、Skech-Air 92、Skech-Air Stratus和Skech-Air Blast等鞋型，已經嚴重抄襲上述2款鞋的氣墊專利，同時Nike還認為，Skechers模仿競爭對手的商業策略，是來自於CEO Robert Greenberg的要求，因此Nike才會憤而提告以保護品牌所投入的大量資源。

▲Nike指出Skechers抄襲Air Max 270以及VaporMax的氣墊專利。（圖／翻攝自Nike官網）

▲由上至下，依序為Skech-Air Atlas、Skech-Air 92、Skech-Air Stratus和Skech-Air Blast。（圖／翻攝自Skechers官網）

另外，Nike目前還有2項針對Skechers的訴訟，包括旗下子公司Converse的Chuck Taylor All Star鞋款、Nike Free以及Nike Flyknit的科技專利，而後續Skechers會如何回應Nike的控訴，還有待日後揭曉。

▲Nike與Skechers還有2項訴訟尚未解決，包括Converse的Chuck Taylor All Star鞋款、Nike Free以及Nike Flyknit的科技專利。（圖／翻攝自Nike、Converse）

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