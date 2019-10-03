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當蜷川實花遇上Hello Kitty　資生堂花椿餅乾推「最強聯名」

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▲▼花椿餅乾超強聯名，粉絲殺紅眼。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲粉絲們快搶！堪稱最強聯名錯過就買不到。(圖／品牌提供)

記者曾怡嘉／台北報導

跨界聯名不稀奇，2019年下半年，SHISEIDO PARLOUR首度嘗試三方跨界聯名，邀來日本攝影藝術大師蜷川實花與三麗鷗人氣卡通巨星Hello Kitty，攜手打造全新限定聯名設計款花椿餅乾，瞬間在日本創下了驚人秒殺紀錄。

不用找代購，在粉絲呼喚下，台灣將引進這款超搶手的「SHISEIDO PARLOUR X Hello Kitty X 蜷川實花」限定聯名設計款花椿餅乾，打開盒蓋後，在一片片刻有資生堂標誌「花椿」圖樣的餅乾中，竟有一枚刻上了Hello Kitty蝴蝶結的童趣巧思。

▲▼花椿餅乾超強聯名，粉絲殺紅眼。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲看看誰吃到最可愛的蝴蝶結呢！(圖／翻攝自IG/yuuka_621)

在蜷川實花的華麗感世界觀中，穿插了可愛的Hello Kitty設計，叫人怎麼能不淪陷？日本昭和時代起，一推出便備受熱烈喜愛的SHISEIDO PARLOUR花椿餅乾，更是眾多甜點迷心中的經典之作。

▲▼花椿餅乾超強聯名，粉絲殺紅眼。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲據說日本一推出就搶購一空。(圖／品牌提供)

最大特色就是盒身上鮮明搶眼的花卉色彩，充滿濃厚蜷川實花獨有的藝術氛圍，而今年正逢45歲生日的卡通巨星Hello Kitty，也穿上亮眼的斜紋服飾出現在盒身設計中，搭配代表性的蝴蝶結自由交錯，打造出屬於大人式可愛華麗風格。「SHISEIDO PARLOUR花椿餅乾-Hello Kitty X 蜷川實花」限定版，24入，870元。

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關鍵字：

限定, SHISEIDO PARLOUR, 花椿餅感, kitty, 蜷川實花, 跨界聯名
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