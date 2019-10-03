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巴黎直擊／蔡依林狂愛的丹寧「內褲」　春夏「開衩到腰」想駕馭難度超高

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記者張妤瑄／巴黎報導

天后蔡依林過去曾數度穿上Y/PROJECT牛仔褲，看似「內褲外穿」的設計，讓該品牌一炮而紅，而且Jolin真心愛，不只穿過一次，曾有數度穿該牌出街。巴黎時裝周期間，Y/PROJECT選在橋下辦秀，服裝細節上講的是很多破壞的設計，不墨守成規，解構重組，讓2020春夏系列更加有趣。

▲▼巴黎時裝周／Y/PROJECT 2020春夏系列女裝秀。（圖／Y/PROJECT提供）

▲▼巴黎時裝周／Y/PROJECT 2020春夏系列女裝秀。（圖／Y/PROJECT提供）

▲蔡依林超愛Y/PROJECT的內褲丹寧，2020春夏該牌設計又更加性感了！（圖／品牌提供）

過往曾因天后Jolin愛穿而在亞洲走紅，Y/PROJECT本季仍有許多性感到破表的設計，「裙襬開衩到腰」，不只露出整條腿，甚至可以說是整個臀線通通外露，駕馭起來是超高難度，且還要那捏分寸，免得一不小心略顯情色。如此大膽的設計，全球有哪位明星會搶先穿上，倒是令人十分期待。

柏林設計師品牌Ottolinger以往就深諳解構手法，2020春夏系列秀上，依舊玩得很兇，先用白色荷葉邊套裝裝乖，後續從套裝的不對稱、露肌挖空開始呈現出Ottolinger的真我風格。西裝外套雙側的不對稱份量感，讓女人能在乖乖牌的框架中搞點叛逆。

▲巴黎時裝周／Ottolinger 2020春夏系列女裝秀。（圖／Ottolinger提供）

▲巴黎時裝周／Ottolinger 2020春夏系列女裝秀。（圖／Ottolinger提供）

▲柏林設計師再度使出拿手的回收材質與解構手法，實驗性的創意相當大膽。（圖／品牌提供）

但中後段開始，性感指數狂飆，鏤空的設計可說是用幾條布連在一起，隨時可能扯斷的不安全感，反而讓女人遊走在危險性感的邊緣，雖辣但不裸露。

▲巴黎時裝周／Ottolinger 2020春夏系列女裝秀。（圖／Ottolinger提供）

▲危險不裸露的設計堪稱一絕。（圖／品牌提供）

華裔設計師Uma Wang近年來發展有成，甫於巴黎發表的2020春夏系列，除了能在秀上看到她本人熱愛的森林系色彩之外，也也大玩解構風格，並運用大量的立體褶飾、抓皺等，塑造出流暢的輪廓線條。另外，她刻意選在教堂辦秀，許多設計的領子與袍服長度，也都呼應了2020春夏帶有宗教風格的主題。

▲巴黎時裝周／Uma Wang 2020春夏系列女裝秀。（圖／達志影像）

▲巴黎時裝周／Uma Wang 2020春夏系列女裝秀。（圖／達志影像）

▲Uma Wang明年春夏系列的剪裁有宗教風格，但在細節上玩解構手法，在保守的題材中找出大膽的路線。（圖／達志影像）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

巴黎直擊, 巴黎時裝周, 時裝周, PFW, 女裝, 2020春夏, SS20, YPROJECT, Ottolinger, Uma Wang, 王汁
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