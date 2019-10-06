獅子、射手都入榜！天生善良沒心機的超級好友TOP3

▲遇到投契的朋友，很多事情一點就通。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

你身邊有沒有剛認識看起來不好親近，但實際相處後卻發現太好相處，完全不需要用任何心機，以下3個星座天生心腸好又容易被騙，沒想到最傲嬌的獅子座居然也在榜內。

獅子座

獅子座天生防衛感重，看似傲嬌不好親近，但其實非常單純。和愛好面子的他們相處不難，只要誇一誇就會開心到不行，立刻就能卸下警覺心。有時難免會裝腔作勢，但內心其實比誰都軟，寧可自己多付出一點，也不想要朋友吃虧，他們有時自己都顧不好，還不忘成全、幫助朋友，交到一位知心獅子好友真是修來的福氣。

雙子座

古靈精怪的雙子座，內心住著孩子，總愛為朋友兩肋插刀。喜歡往外跑的他們，總以為大部分的人都是好人，所以老是被人騙。天生缺心眼的他們很容易交朋友，性格隨和又不愛計較，偶爾喜歡逞口舌之快，刀子口豆腐心，面對別人的要求總是心軟。

射手座

射手座天生就少根筋，腦筋裡面的想法超單純，只有兩個選項，完全裝不下第三種。直來直往的他們，臉上總是藏不住情緒，和他當朋友完全不需要猜心。一群朋友中起頭相約的幾乎都是射手，安排聚餐或是出遊地點完全不計較，只要看見大家開心，他們就更高興。沒什麼心機，對人又熱情，跟他們相處整個超輕鬆。

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