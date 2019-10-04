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沾染隱形魅力就靠它！Thom Browne出6款中性香水　潔淨瓶身配招牌緞帶

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編輯／Duke

想要擁有不為人知的隱形魅力，那香水肯定是各位的最佳夥伴，不過，市面上的味道形形色色，而且又分為男香與女香，往往會陷入難以選擇的窘境，所以該怎麼挑會比較好呢？或許中性香水值得嘗試。中性香水雖不是什麼新想法，但跳脫既定的男女形象，最近Thom Browne也加入戰局，推出首個中性香水系列，簡單的瓶身與蓋上的三色蝴蝶結，很有品牌風格。

▲Thom Browne首個中性香水系列。（圖／翻攝自Thom Browne、Dover Street Market官網）

▲Thom Browne推出首個中性香水系列。（圖／翻攝自Thom Browne）

Thom Browne的首個中性香水系列共有6款，通通男女皆宜，其中一瓶香水的名稱是Thom Browne的生日09.27.65，其餘5瓶則在生日後方加入01至05的數字區別，成為代表各種氣味的秘密數字，頗為有趣。

▲Thom Browne首個中性香水系列。（圖／翻攝自Thom Browne、Dover Street Market官網）

▲該系列共有6種男女皆宜的香水。（圖／翻攝自Thom Browne）

至於香味，Thom Browne使用香根草貫穿整個系列，其中，09.27.65的Vetyver Absolute是該系列最為純淨的香味，其他還有01至05的黃瓜、葡萄柚、玫瑰、威士忌、煙熏等，香水是很個人的主觀想法，不同香調能滿足不同喜好。

▲Thom Browne首個中性香水系列。（圖／翻攝自Thom Browne、Dover Street Market官網）

▲09.27.65的Vetyver Absolute是該系列最為純淨的香味。（圖／翻攝自Thom Browne）

Thom Browne中性香水系列10月初在Thom Browne門市、官網以及Dover Street Market販售，目前售價官方尚未公布。此外，Dover Street Market近日也於巴黎開設全新店鋪，在這裡可以買到世界知名的香水、化妝品以及彩妝品牌，像是Gucci、Thom Browne、MAC等品牌，空間簡潔純淨，黑白色的櫃子裡展示著一瓶瓶香水，還沒聞到氣味，視覺已經先被滿足。

▲Thom Browne首個中性香水系列。（圖／翻攝自Thom Browne、Dover Street Market官網）

▲Dover Street Market於巴黎開設專賣香水、化妝品以及彩妝品牌的店鋪。（圖／翻攝自Dover Street Market官網）

▲Thom Browne首個中性香水系列。（圖／翻攝自Thom Browne、Dover Street Market官網）

▲Thom Browne首個中性香水系列。（圖／翻攝自Thom Browne、Dover Street Market官網）

▲Thom Browne首個中性香水系列。（圖／翻攝自Thom Browne、Dover Street Market官網）

▲店內裝潢相當漂亮，是拍美照的最佳選擇。（圖／翻攝自Dover Street Market官網）

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關鍵字：

ThomBrowne, 中性香水, 紐約時裝, 男女皆宜, 香根草, VetyverAbsolute, 玫瑰, 威士忌, DoverStreetMarke, 巴黎, Gucci, MAC
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