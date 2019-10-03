連防水睫毛膏都投降的「卸妝水」！游絲棋示範10分鐘內「卸變妝」再現時尚氣場

▲有「護膚教父」之稱的妮維雅，全新推出「雙層極淨」系列，以輕盈的卸妝質地輕鬆帶走髒污，同步再為肌膚修復保養。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

接連來到的連假、秋冬節慶，每年這個時候就是熱鬧滿檔的派對季節。下班時間一到，換好裝、衝出辦公室，就能性感出擊嗎？小心臉上的妝要是不夠亮眼細緻，在人擠人的近距離注視，以及亮眼的派對燈光掃射下，被人發現就很落漆！擁抱派對季之前，跟上國際彩妝專家的腳步，學好怎麼在短時間內，深層淨卸上班妝、帶走一天的黯沉疲累，換上服貼又時尚的百變妝容。

要在短時間變換妝容聽起來不難，但如果忽略了最關鍵的卸妝步驟，再怎麼精心設計的妝容，也會美中不足、頓失女神氣場。游絲棋老師表示，如果選了卸妝力不夠的產品，卸妝過程中不免會加大手勁，以帶走殘妝髒污，肌膚很容易就在一拉一扯中受傷了。而卸妝力強的產品，往往還要經過大量清水、帶走油污等步驟，臉雖然乾淨但心已經累了。

▲迎接派對季，國際彩妝專家游絲棋現身「妮維雅黑色變妝派對」，示範使用「雙層極淨卸妝水」。

▲「雙層極淨卸妝水」輕敷15～20秒再輕輕擦拭，就能輕鬆卸除臉上彩妝。

擁有「護膚教父」之稱的德國品牌妮維雅，全新推出採用最新雙層結構技術的「雙層極淨卸妝水」，卸妝水的上方是輕質油層，即使是防水睫毛膏，也能把它順順地卸除乾淨，下方的微分子水層，則是採用MicellAIR涵氧淨膚科技，在深入毛孔帶走髒污的同時，同時提升肌膚含氧量，讓毛孔好清爽、肌膚更透亮。添加的紅茶萃取物等潤膚成分，幫肌膚同步修復、保養。而不含酒精、香料、色素，對肌膚友善的態度，要讓敏感性肌膚也能在派對季節感受即時卸、變妝的時尚速度。

為了讓眾人感受「雙層極淨卸妝水」強勁的卸妝力，游絲棋老師現場示範不用10分鐘就能再創風格妝容的訣竅。第一步就是取化妝棉以「雙層極淨卸妝水」沾濕，再一片片輕敷在已有眼妝、唇妝的部位。游絲棋老師提醒，卸妝水一定要用足，這樣濕敷在重點部位15～20秒，輕輕擦拭，就能帶走7～8成的彩妝，就連防水睫毛膏偶爾會有的結塊，也能被輕鬆帶走。第二步，仔細地擦淨剩下的殘妝。第三步，就能直接再刷上一層新眼影、唇彩，甚至還能畫出分明銳利的性感貓眼妝容，不必擔心有殘留的卸妝液會讓眼影暈開。不管是上班族跑趴，或是通宵換場，快速卸、變妝讓妳一個晚上就能有百變時尚LOOK。

▲卸完妝後不用特別洗淨，隨即就能再度演繹另種妝容主題，趕赴下一場Party。

妮維雅全新的「雙層極淨系列」，除了卸妝水，也一併帶來眼部卸妝液、深層卸妝棉共3品項，包裝上更打破以往純淨風格，反以「時尚黑」特立獨行並搭配撞色桃紅，為女孩們寶貝的肌膚，帶出專業又兼具敏銳時尚感的卸妝革命新趨勢。