fb ig video ETtoday search mobile

連防水睫毛膏都投降的「卸妝水」！游絲棋示範10分鐘內「卸變妝」再現時尚氣場

> >

▲▼NIVEA黑色變妝派對。（圖／記者湯興漢攝）

▲有「護膚教父」之稱的妮維雅，全新推出「雙層極淨」系列，以輕盈的卸妝質地輕鬆帶走髒污，同步再為肌膚修復保養。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

接連來到的連假、秋冬節慶，每年這個時候就是熱鬧滿檔的派對季節。下班時間一到，換好裝、衝出辦公室，就能性感出擊嗎？小心臉上的妝要是不夠亮眼細緻，在人擠人的近距離注視，以及亮眼的派對燈光掃射下，被人發現就很落漆！擁抱派對季之前，跟上國際彩妝專家的腳步，學好怎麼在短時間內，深層淨卸上班妝、帶走一天的黯沉疲累，換上服貼又時尚的百變妝容。

要在短時間變換妝容聽起來不難，但如果忽略了最關鍵的卸妝步驟，再怎麼精心設計的妝容，也會美中不足、頓失女神氣場。游絲棋老師表示，如果選了卸妝力不夠的產品，卸妝過程中不免會加大手勁，以帶走殘妝髒污，肌膚很容易就在一拉一扯中受傷了。而卸妝力強的產品，往往還要經過大量清水、帶走油污等步驟，臉雖然乾淨但心已經累了。

▲▼NIVEA黑色變妝派對。（圖／記者湯興漢攝）

▲迎接派對季，國際彩妝專家游絲棋現身「妮維雅黑色變妝派對」，示範使用「雙層極淨卸妝水」。

▲▼NIVEA黑色變妝派對。（圖／記者湯興漢攝）

▲「雙層極淨卸妝水」輕敷15～20秒再輕輕擦拭，就能輕鬆卸除臉上彩妝。

擁有「護膚教父」之稱的德國品牌妮維雅，全新推出採用最新雙層結構技術的「雙層極淨卸妝水」，卸妝水的上方是輕質油層，即使是防水睫毛膏，也能把它順順地卸除乾淨，下方的微分子水層，則是採用MicellAIR涵氧淨膚科技，在深入毛孔帶走髒污的同時，同時提升肌膚含氧量，讓毛孔好清爽、肌膚更透亮。添加的紅茶萃取物等潤膚成分，幫肌膚同步修復、保養。而不含酒精、香料、色素，對肌膚友善的態度，要讓敏感性肌膚也能在派對季節感受即時卸、變妝的時尚速度。

為了讓眾人感受「雙層極淨卸妝水」強勁的卸妝力，游絲棋老師現場示範不用10分鐘就能再創風格妝容的訣竅。第一步就是取化妝棉以「雙層極淨卸妝水」沾濕，再一片片輕敷在已有眼妝、唇妝的部位。游絲棋老師提醒，卸妝水一定要用足，這樣濕敷在重點部位15～20秒，輕輕擦拭，就能帶走7～8成的彩妝，就連防水睫毛膏偶爾會有的結塊，也能被輕鬆帶走。第二步，仔細地擦淨剩下的殘妝。第三步，就能直接再刷上一層新眼影、唇彩，甚至還能畫出分明銳利的性感貓眼妝容，不必擔心有殘留的卸妝液會讓眼影暈開。不管是上班族跑趴，或是通宵換場，快速卸、變妝讓妳一個晚上就能有百變時尚LOOK。

▲▼NIVEA黑色變妝派對。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼NIVEA黑色變妝派對。（圖／記者湯興漢攝）

▲卸完妝後不用特別洗淨，隨即就能再度演繹另種妝容主題，趕赴下一場Party。

妮維雅全新的「雙層極淨系列」，除了卸妝水，也一併帶來眼部卸妝液、深層卸妝棉共3品項，包裝上更打破以往純淨風格，反以「時尚黑」特立獨行並搭配撞色桃紅，為女孩們寶貝的肌膚，帶出專業又兼具敏銳時尚感的卸妝革命新趨勢。

關鍵字：

妮維雅, NIVEA, 卸妝, 小黑瓶, 時尚, 派對
fashion.net

熱門文章

巴黎直擊／曾馨瑩爆料人生第一顆鑽石因「走夏姿秀」而得到

巴黎直擊／agnès b.抱「嬰兒」走秀　奶爸、奶媽都有文藝味

金鐘女星愛穿搭／賈靜雯時尚辣媽進化史

巴黎直擊／香奈兒打造最浪漫的屋頂　Jennie露蠻腰、小松菜奈甜賞風景

金龜子爬上項錬！「古法圖騰飾品」揭秘千年寓意　入手幸運加分

孫芸芸、陳庭妮火速入手COACH新包！IG大熱「隨便擺拍都時尚」

Boucheron用珠寶帶妳遊巴黎　創辦人的貓咪變超萌戒指

一秒變頂級召喚師！LV替《英雄聯盟》世界大賽打造「冠軍獎盃手提箱」

台灣小吃、羅浮宮名畫躍上Swatch　訂製錶最快15分鐘到手

星．上妝／《說好不哭》三吉彩花獨鍾玫瑰色　YSL賣到缺貨

ET Fashion

推薦閱讀

女生一聽就怦然的撩人金句！12星座男脫口而出「妳真的好可愛」是什麼意思？

對另一半有秘密嗎？老公開口空氣一秒凝結　太太領悟：意外真的離我們不遠…

換季肌膚吃不進保養品？爆紅「韓國微導面膜」幫皮膚補好菌　敷出透亮美肌

莫莉：在我的世界「保養等於黛珂」！專利超潤澤成分打造「肌」礎最信賴班底 入秋功課首重「保濕」！女神激推的「保養神器」抹出全年All Pass超水肌 越南峴港世界級「美溪沙灘、巴拿山、黃金橋」人氣爆棚！ 長榮直飛3小時7000元有找 未滿18歲無法體驗的旅行Style！輕晃「大人系飲品」徜徉台灣之美 中華電信幫消費者精打細算！申辦小資省很大送上網量「最高100GB」購機再享折扣 新饒舌團體60秒新歌空降網民排行！揪「嫩白網紅feat.」高顏值MV養眼到爆 網公認「心機做作」星座女Top 3 ！雙魚裝柔弱、第一名是撩男高手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面