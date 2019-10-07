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超模坎達兒努力賣平價衫　甩掉萬年中分頭變大波浪、跳進水中當美人魚

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編輯／Emily　圖／翻攝自Reserved官網、IG@kendalljenner、IG@reserved

超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）在波蘭平價時尚品牌Reserved的2019秋冬廣告中，展現義式女人風情。名為#CiaoKendall的宣傳片裡，可以看見Kendall變換多頂假髮，展現不同風格的造型，有性感挑逗的橋段，也有搞怪逗趣的跳舞，最後則化身一尾美人魚，在巨大水箱中悠游。一邊看超模展現百變風采，一邊關心今年秋冬的流行服飾！

▲▼ 。（圖／翻攝自reserved官網）

坎達兒在廣告中第一套服裝是性感的黑色蕾絲內衣背心，搭配適合秋冬的及膝黑色傘狀皮裙，她對著鏡子更換假髮，褐色復古捲髮有種義大利女人的風情，黑色內彎短髮搭上黑色大衣，則有性感幹練女刺客的感覺。

▲▼ 。（圖／翻攝自reserved官網）

▲▼ 。（圖／翻攝自reserved官網）

畫面一轉，坎達兒開始跳起搞怪逗趣的舞步，身上穿著淺灰高領針織衫搭配紫紅色皮裙，是適合一般上班族的秋冬穿搭。影片中的舞蹈怪異有趣，有跨馬步、螃蟹步移動，手高舉頭歪一邊的脖子痛姿勢…...重點是跳舞過程表情全部面不改色、一本正經！看了忍不住想笑出來。

▲▼ 。（圖／翻攝自reserved官網）

▲▼ 。（圖／翻攝自reserved官網）

影片最後坎達兒身穿透視材質的蓬蓬袖印花圖案上衣，下半身變成滿是閃亮亮鱗片的魚尾，化身為美人魚跳入巨大的長方形透明水缸中，擺著魚尾在水中游泳、冒泡泡的畫面超級唯美。

▲▼ 。（圖／翻攝自reserved官網）

▲▼ 。（圖／翻攝自reserved官網）

Reserved是一家波蘭的時尚服裝品牌，價格還算平易近人，雖然不像其他歐洲平價時尚H&M、Zara那麼有名，販售據點是以歐洲和中東為主，但找來名人拍廣告還是很吸睛，不用花大錢就能和超模穿同款！

除了這個廣告，還記得５月在坎城影展時坎達兒穿的Giambattista Valli x H&M桃紅色蓬裙禮服嗎？她也幫Giambattista Valli x H&M系列拍了宣傳廣告，正式系列會在11／7全球開賣，到時候記得要怒搶一波！

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關鍵字：

KendallJenner, 坎達兒珍娜, Reserved, 穿搭, 秋季, 平價時尚
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