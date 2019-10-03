邱馨慧孕肚現形報喜　少外食、多吃魚養胎

▲邱馨慧今於Blumarine 2019秋冬VIP秀宣布懷孕。（圖／品牌提供）

記者陳雅韻／台北報導

凱渥名模邱馨慧今於義大利服裝品牌Blumarine秋冬VIP秀爆出喜訊，身著豹紋貼身洋裝的她孕肚明顯，透露已懷孕15周，目前仍不知胎兒性別，倒是新加坡籍的老公很想知道是男或女寶寶，因為他正在美國出差，手癢想添購嬰兒用品，相較之下邱馨慧很冷靜，指導老公買中性款即可。

▲邱馨慧當6月新娘，與老公在米蘭拍攝婚紗照。（圖／凱渥提供）

邱馨慧今年6月於新加坡結婚，新婚就懷上寶寶，她表示初期除了嗜睡，沒有其他不適症狀，因此照常接工作，之前因展示珠寶多穿黑色禮服或背心褲裝，非常藏肚，今示範豹紋裝才讓孕肚現形，她表示：「從懷孕至今體力挺好的，若廠商有合適的商品，我會繼續工作。」

▲邱馨慧上周為Boucheron珠寶走秀，身著黑色禮服比較藏肚。（圖／Boucheron提供）

關於孕期保養，她最注重營養均衡，盡量減少外食自己做飯，並增加攝取魚肉；而外在保養，她已開始擦乳液防止紋路出現，因為熱愛模特兒工作，肌膚仍要保持最佳狀態。她自認屬於理智型媽媽，心情沒有因懷孕有太大波動，也不會失心瘋狂掃嬰兒用品，她說：「妹妹的小孩一歲，所以可以直接接手一些用品。」

▲懷孕初期邱馨慧除了嗜睡，沒有其他不適症狀，因此仍持續工作。（圖／翻攝邱馨慧臉書）