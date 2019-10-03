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隋棠露面8字回應「綁骨盆」　穿上MAX＆Co.橘色套裝甩陰霾

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▲隋棠光鮮亮麗的站台MAX&Co. 不受風波影響。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

女星隋棠近日頻頻登上媒體版面，３日光鮮亮麗的站台MAX&Co.  秋冬新品活動，穿著一身亮眼橘色套裝霸氣登場，頓時鎂光燈閃不停，現場大方分享旅行時的穿搭經。卻始終躲不過日前風波，提及「綁骨盆」一事，隋棠首次公開做出回應。

▲隋棠。（圖／品牌提供）

▲隋棠。（圖／品牌提供）

▲隋棠站台MAX&Co. 秋冬新品活動，示範個人旅行穿搭。（圖／品牌提供）

隋棠與老公Tony結婚４年，迎來３個兒女，家庭事業兩得意。此次出席MAX&Co.  秋冬新品活動，以旅行時的開端，機場時尚為靈感，換上了整套橘色套裝，搭配浪漫的波浪捲髮亮相。隋棠表示，「我非常喜歡套裝，看起來很有氣勢，這次選擇比較軟的材質，在旅行時也能很舒適。」而出遊行李相當輕便的隋棠，「偏好一件式洋裝，因為能應付多種場合，不需要東帶西帶。」

▲隋棠。（圖／品牌提供）

▲隋棠。（圖／品牌提供）

▲隋棠。（圖／品牌提供）

▲隋棠穿著橘色套裝完美亮相，西裝外套NT$22,800；Logo T NT$5,900。（圖／品牌提供）

提到之後與老公Tony的兩人旅行計劃，隋棠大方透露，「因為接下來的工作會在歐洲，所以會先去冰島玩。」隋棠也笑著回答，「旅行中和老公還是會有爭執，像是我覺得迷路就要開口問路，不過男生好像都嘴硬不想問路，但還好我們都是會溝通的類型，不會冷戰許久。」

話鋒一轉，日前隋棠深受「綁骨盆」風波影響，她滿臉無奈，僅回應8字，「該解釋的都解釋了。」而後苦口婆心的補充，「這世界上有許多我們更應該關注的事情，像是我會培養孩子的身體自主保護權，應該把重點放在孩童的幼年，因為成長過程非常重要，越有經驗的母親越是不足。」

▲隋棠。（圖／品牌提供）

▲隋棠。（圖／品牌提供）

▲隋棠。（圖／品牌提供）

▲MAX&Co.以（模特右起）米蘭、巴黎、倫敦三地做出不同搭配。（圖／品牌提供）

隋棠此次站台義大利服飾品牌MAX&Co.活動， 本季選擇大自然印花元素結合鮮艷配色，讓人視線難以離開。單品風格十分多元，隋棠也現場針對米蘭、巴黎、倫敦當地的感受做出不同穿搭，３in1長版風衣能夠隨意拆解成短版夾克，展現米蘭態度。而隋棠偏好的一件式洋裝，外罩粉色羊毛大衣，則迎合巴黎浪漫的氣息。亦或是勃根地紅格紋套裝，帥氣之餘散發美感，適合不同風格女性穿著。

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關鍵字：

隋棠, 綁骨盆, MAX&Co., 旅行
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