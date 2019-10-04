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愛迪達聯名Reebok長什麼樣？結合經典元素超好看　10／5日本搶先開賣

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編輯／Duke

雖然Adidas早在2005年就已經併購Reebok，但這14年之間，雙方卻不曾出現聯名鞋款，不過，透過近期釋放的消息指出，雙方終於要聯手出擊，並且使用的是各自最知名的Instapump Fury與Boost科技，如此結合令人期待，10月5日就會先在日本開賣其中一系列，想搶可要手腳快。

▲Reebok X Adidas Instapump Fury Boost。（圖／翻攝自Reebok官網、Sneakernews）

▲Reebok與Adidas聯手推出Instapump Fury Boost鞋款。（圖／翻攝自Reebok官網）

由Reebok與Adidas帶來的Instapump Fury Boost鞋款，共有3個不同的系列，分別為Prototype、OG vs. OG以及經典黑白。其中，以橘、藍、白3色為主的Prototype系列，採用Steven Smith最初設計Instapump Fury的配色打造；OG vs. OG系列則為致敬Instapump Fury與Ultra Boost的初代配色；而經典黑白系列則以全黑、全白鞋身搭配Boost中底，最後輔以焦糖底點綴而成。

▲Reebok X Adidas Instapump Fury Boost。（圖／翻攝自Reebok官網、Sneakernews）

▲率先於日本atmosCon發售的Prototype系列。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲Reebok X Adidas Instapump Fury Boost。（圖／翻攝自Reebok官網、Sneakernews）

▲致敬Instapump Fury與Ultra Boost的初代配色的OG vs. OG系列。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲Reebok X Adidas Instapump Fury Boost。（圖／翻攝自Reebok官網、Sneakernews）

▲以全黑、全白鞋身搭配Boost中底的經典黑白系列。（圖／翻攝自Reebok官網、Sneakernews）

然而，這3個系列將有不同的發售時間，率先登場的是Prototype系列，將於10／5在日本atmosCon獨家發售，並限量50雙，隨後於10／11登陸亞太地區；而OG vs. OG系列則在10／25搶先在亞太地區發售；經典黑白系列的亞太地區發售時間則為11／1，想要購買Reebok與Adidas初次聯名系列的朋友，上述提到的發售時間，一定要記清楚喔！

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此外，同樣於10／25發售的還有Nike的Air Force 1「Black Skeleton」，其中，該鞋款以全黑為主調，並加入白色骨頭呈現萬聖節的氣氛，而鞋底是否會有夜光效果，還需等待日後官方確認。該鞋款預計將於10／25發售，定價為美金130元（約台幣4,000元）。

▲nike萬聖節鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲nike萬聖節鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲同樣於10／25發售的Nike Air Force 1「Black Skeleton」。（圖／翻攝自Sneakernews）

關鍵字：

Adidas, Reebok, InstapumpFury, Boost, Prototype, OGvs.OG, 經典黑白, atmosCon, Nike, AirForce1, 萬聖節
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