IKEA運費降價30%！　10／4起消費送刮刮卡「整單免費」

▲IKEA將調降運費，日後購買大家具將更划算。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA來台正式跨入25周年，10／4推出一系列回饋活動，除購買商品可獲得刮刮卡，有機會抽中整單免費之外，還有機會入住IKEA pop-up hotel快閃旅館，此外IKEA也宣佈，將調降實體店與網購平台的運費，因運費會隨著住家所在位置略有不同，但平均降幅可達30%，讓民眾能更划算購買大家具！

▲以組裝家具聞名的IKEA，精心準備組裝蛋糕DIY組，全台限量10個只送不賣，相關活動10／8將開跑。

為慶祝IKEA 25歲生日推出的「歡慶家年華」活動，從10／4起至11／13不限消費金額，都可獲得驚喜刮刮卡，最大獎就是整單免費，此外還有「歡聚全家餐」、「風格浴室組」、「家的靈感書」等驚喜好康，或者可以入住熱門的IKEA快閃旅館。生日慶期間內持宜家卡消費滿2,500元，即可免費兌換限量版紀念帆布袋。

▲來台25周年紀念帆布袋。

IKEA也同時宣布10／4起，調降旗下所有門市運費服務，目前大台北、基隆與桃園運費價格從150元至1,200元不等，其他縣市運費則從1,500元起跳至3,500元，另可能加收樓層費用，預計後約會有近30%的降幅。

針對25周年慶的特別活動，還有10／5的「FAMILY宜家卡卡友日」，將推出1元競標會，祭出多款IKEA經典熱銷商品包括BILLY書櫃、KARLSTAD三人座沙發、POÄNG扶手椅與KALLAX收納櫃一元起標。

▲1元競標商品包括KARLSTAD三人座沙發（左），與經典POÄNG扶手椅（右）。