王柏傑沒看《返校》避談王淨！帥氣站台PORTS V揭秘最愛單品

▲王柏傑介紹PORTS V今日穿搭，自爆好友張孝全生子過程。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

藝人王柏傑新戲接不斷，演活《用九柑仔店》年輕阿公，再與賈靜雯、張孝全飆戲《罪夢者》。行程滿檔的他3日現身微風信義，為PORTS V快閃店揭幕，穿上帥氣白襯衫宛如白馬王子一般，引來粉絲瘋狂尖叫。

▲王柏傑站台PORTS V微風信義快閃店，長袖襯衫NT$16,800；排釦大衣NT$29,800。（圖／品牌提供）

30歲的藝人王柏傑，深邃五官迷死一票粉絲，此次站台PORTS V微風信義快閃店，穿著白色哥德式刺繡襯衫搭配V Logo格紋大衣，十足的男神形象空降門市，算時尚圈新面孔的他，被問起私下穿著先是笑場，「因為我真的很邋遢，常宅在家，出門也只是帽T、白T這類休閒單品，像我這次最喜歡PORTS V的T恤，因為很實穿。」

坦言自己很久沒購物，「大概兩個月沒買新衣服，不過我會針對角色做搭配，像上次出演富二代，直接入戲噴了20多萬在手錶上，5萬的帽T也買過，可能算是變向的失心瘋購物。」

▲王柏傑會因劇中角色變化，而變向購物失心瘋。（圖／品牌提供）

王柏傑和張孝全演出《罪夢者》，結下深厚友誼，他也自爆，「張孝全孩子出生的當晚，我正好接到電話，雖然那時張孝全沒說什麼，我卻覺得好像是今天晚上生，結果真的生了，臨時穿著睡衣就趕過去。」王柏傑也感受到張孝全當爸的喜悅，表示自己一直很喜歡小孩，但是沒有遇到人。

而與他日前傳出緋聞的演員王淨，在演出《返校》之後聲名大噪，入圍金馬最佳女主角獎。對此，王柏傑坦言，「正好公佈入圍當晚，有遇到烈姐（監製李烈），馬上跟她說恭喜12項入圍。」隨後也否認有私下祝福王淨，王柏傑低調之餘表示，「還沒看《返校》，不過一定會去看。」

▲PORTS V微風信義快閃店至10月20日止，多樣單品提供挑選。（圖／品牌提供）

PORTS 1961副牌PORTS V 在微風信義舉辦快閃店Pop-up Store，店內展示春夏及秋冬推出的三大系列，Unisex系列的設計不分性別，適合都會男女。也以經典V貫穿整個設計，代表愛能夠戰勝一切，充分展示哥德式的詩歌靈魂。藝人王柏傑演繹的白色哥德式刺繡襯衫，酒紅色花卉與神秘鎖鏈圖案結合，陽剛而浪漫。

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