連續4天睡不好　研究顯示：身體更容易發胖

▲睡眠狀況不好，有可能會讓減重破功。（圖／unsplash，以下同）

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我們總覺得睡眠不好會覺得很疲累、精神不易集中，事實上一份來自美國賓州州立大學的研究顯示，再睡不好的情況下，身體還更容易發胖，主要原因竟是基於演化的理由。因為睡眠不足的情況下，身體機制會自動想儲存能量，以應付未來可能發生的狀況，導致體重可能一直增加。

睡眠的重要性一直的被強調，已經有研究證明，長期睡眠不足的狀況，會升高肥胖和罹患糖尿病的風險，有研究團隊找來15名男性，要求在進入實驗室的前7天須先過著睡眠充足的作息，再進入實驗室開始測驗。

▲睡眠充足好處多，不僅精神容易集中，也會較容易有飽足感。



進入實驗室的第一天至第四天，部分受測者僅允許5個小時的睡眠，其餘時間都必須保持清醒，度過4天之後，實驗人員提供高脂肪的晚餐，結果發現睡眠時間充足的人，幾乎都有飽足感，而睡眠不充足的實驗者，飽足感並沒有像睡眠充足者這樣強烈。

▲即使是之後補眠，代謝也難以回復。

再比較兩者的抽血樣本，發現睡眠不足的人，餐後的血脂更快被清除，意思是他們的身體一旦進食後，會快速的把脂肪儲存起來，美國賓州州立大學教授Orfeu Buxton解釋，基於演化的觀點，當身體感到疲累的時候，會更想儲存熱量以應付將來的狀況，不過在現代食物垂手可得，不小心就累積過多的熱量。

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