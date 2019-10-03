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Janet捨得砸錢買大件嬰童用品　等生老二用回本

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▲挪威嬰童用品品牌STOKKE首場在台發表會，邀Janet站台。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

挪威嬰童用品品牌STOKKE是不少星爸、星媽的愛牌，今首度在台舉辦發表會，由育有快2歲兒子Egan的女星Janet（謝怡芬）分享使用心得，她透露像嬰兒床等大件用品捨不得丟，先借給親友使用，「等到生老二再扛回來」，想替兒子添弟弟或妹妹的心意仍相當堅定。

▲▼Janet謝怡芬出席嬰童用品記者會。（圖／記者張一中攝）

▲Janet認為0歲至99歲的成長椅CP值超高。（圖／記者張一中攝）

可惜Janet懷孕心願短期無法如願，因老公George Young叩關好萊塢主流市場成功，正在美國拍《奪魂鋸》、《厲陰宅》導演溫子仁的最新恐怖片，而Janet專心在台灣照顧兒子，她笑稱兒子爬到她頭上，包著尿布的屁屁直重壓在她的臉上，「還好鼻子是真的」。

▲▼Janet謝怡芬出席嬰童用品記者會。（圖／記者張一中攝）

▲Janet捨得花錢買好質感的大件嬰童用品。（圖／記者張一中攝）

Janet疼愛兒子，捨得花錢買大件用品，STOKKE從0歲到99歲都能坐的TrippTrapp成長椅，就被她視為超高CP值的單品，這把榮獲德國紅點設計大獎的成長椅被MOMA紐約現代藝術博物館與倫敦當代藝術館永久收藏，上市以來已銷售超過1100萬把椅子。

▲▼STOKKE 。（圖/品牌提供）

▲Tripp Trapp成長椅有不同木材與顏色供挑選，單把椅子約7990元起。（圖／品牌提供，以下同）

STOKKE另兩項經典設計分別是以媽媽子宮為設計靈感的嬰兒床，以及將寶寶位置提高增加與父母眼神交流的Xplory兒童推車，北歐風的氣質設計與功能性，在林志穎、徐若瑄、Angelababy等名人分享的育兒照，都可見其設計入鏡。

▲▼STOKKE 。（圖/品牌提供）

▲北歐風嬰兒床是不少名人的選擇，約21,990元起。

▲▼STOKKE 。（圖/品牌提供）

▲Xplory兒童推車是品牌經典之一。

關鍵字：

Janet, STOKKE
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