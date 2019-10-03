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LV推AirPods兩用項鍊收納盒！奢華感「黑x金色」　潮人明年必收

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▲LOUIS VUITTON推出AirPods收納盒項鍊 。（圖／取自IG／louisvuitton.international）

▲LV推出AirPods收納盒項鍊 。（圖／取自IG／louisvuitton.international）

記者陳致平／綜合報導

自從蘋果推出的無線耳機AirPods，因為外觀時尚、體積又小，不但實用性高，也很好看，成為廣受喜愛的流行3C配件。許多時尚品牌先後推出客製化保護套，法國精品品牌 Louis Vuitton 預計在2020春夏推出「AirPods收納盒」，外盒重新演繹經典Monogram圖騰，配上金色項鍊，讓保護套變成低調且時尚的項鍊，準備要下手的潮人可以開始存錢了。

據了解，這只收納盒由LV女裝創意總監Nicolas Ghesquiere指導設計，外觀上看起來就像是個迷你版的LV經典旅行箱，盒身主體是黑色皮革，襯上深咖啡色以及泥黃色的壓紋圖騰，四個角落都以金屬為媒材裝飾，最特別的是金色墜飾項鍊，讓使用者可以配戴在脖子上，或是以個人化的方式攜帶，非常值得玩味。

LV在IG發文後，引起網友熱烈討論，不少人都按了「愛心」或是「火焰」，表示這項設計真的太燒了，很對胃口，「這個設計超可愛的」，也有網友發問，「除了裝耳機，還可以裝什麼呢」、「最重要的是價格啦」。

另外，有國外媒體在iOS 13.2 beta中挖出一張圖，暗示著蘋果的下一個版本的AirPods有望具降噪功能，從新一代Airpods的雛型中可以看見，降噪版的AirPods具有傳統的耳塞，耳塞從白色膠頭延伸出來，可以更容易貼合耳朵。這樣的設計解決了目前幾乎每個人的AirPods都會面臨到只有一種尺寸可選擇的問題。

►女神的秘密都在這裡！

▼在iOS 13.2 beta中發現新一代Airpods的雛型。（圖／翻攝自9to5mac）

▲Airpods。（圖／翻攝自9to5mac）

關鍵字：

LOUIS VUITTON, AirPods, 無線耳機
fashion.net

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