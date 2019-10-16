超優質「隨傳隨到」星座男友Top 3 ！處女秒現身、巨蟹甘願變男僕

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對於女生而言，有一個隨傳隨到的男友，絕對是天大的好事。一方面能夠放心的依賴，一方面也能感受到對方滿滿的愛意。當然也不代表可以無止境CALL人家啦！以下就公開，隨傳隨到星座男友Top 3 ，快點抱緊上榜的他。

Top 3 處女座

處女座外表雖然看似獨立，不過一旦戀愛，其實是十分徹底的小鳥依人，對女友的依賴從言語上就能表現，他們時常會碎念另一半，日常的小事卻都證明了濃濃的愛意，無疑是新一代暖男代表。然而，只要女友的一通電話，或是撒嬌，就會以行動證明自己的存在，絕不是說說而已，下秒就趕到。

Top 2 雙魚座

雙魚男的心思細膩早就不是秘密了，他們會從小地方就就注意女友的心情變化，並且非常聰明的閃開暴怒，親近你的好心情。同時，也像是傾聽者一般，會在身邊默默聆聽女友的瑣事抱怨，了解到應該陪伴的時刻，絕對不能偷懶，隨傳隨到只是基本的。

Top 1 巨蟹座

巨蟹座十分寵愛另一半，達到了每天依賴的程度，只要賴著她，哪怕每天在家也無所謂。並且大多數都是小男人的巨蟹，非常缺少個人主見。因此，巨蟹男的另一半很多時候都是女強人，只要霸氣的一聲令下，馬上男友就會出現在眼前。當然兩人也很習慣這樣的相處模式，一個願打一個願挨，搭配的剛剛好。

►跟男友一起用，感情會更好

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