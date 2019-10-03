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護髮精油隱藏版4用法！混入髮膜、潤絲精　修護力更提升

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▲護髮精油4用法。（圖／品牌提供）

▲護髮精油除了直接抹髮尾，其實還有多種功能和用法。(圖／翻攝IG@hairrituelbysisley、品牌提供)

記者張毓容／台北報導　

現代人生活忙碌又多元，不僅追求多重身份的成就感，時間也被壓縮成碎片化，因此一瓶有多功能或多種用法的美容保養品越來越受到歡迎，就連護髮精油也跟上潮流，擁有一瓶能應付多重狀況需求的多用護髮精油，可讓忙碌生活中的髮絲保養更方便、也更有效率！

▲護髮精油4用法。（圖／品牌提供）

▲巴黎萊雅 金緻護髮精油，100ml，NT$490。(圖／品牌提供)

被稱為「開架髮油王」的巴黎萊雅經典「金緻護髮精油」系列，平價親民的價格卻擁有媲美沙龍級的護髮修護力，因而大受歡迎。全系列不僅有深層滋養的「經典修護款」和猶如香水般能持香一整天的「訂製香氛款」，更有著4種多功能護髮使用法，無論乾髮、濕髮、吹整或造型前後，隨手一抹就能有沙龍級護髮功效和女神光圈。

1.洗髮時：提升護髮產品效用

壓3～4下護髮精油，跟潤絲精或沖洗式護髮素、髮膜等護髮產品混合後，直接塗抹在需修護的髮尾乾燥處，停留3～5分鐘左右再沖洗，短時間的加強護理，更提升護髮產品的修護效果，效果等同於在美髮沙龍店做結構式護髮。

2.洗後吹髮前：隔絕高溫熱風傷害

先以毛巾按壓濕髮，去除髮絲多餘水分後，於吹髮前使用髮油，可有效阻隔高溫熱風傷害，且巴黎萊雅護髮油分子極小，可讓修護保濕力直接滲透到髮芯裡，強韌頭髮，加速頭髮吸收，讓髮絲吹乾後更柔順蓬鬆。

▲護髮精油4用法。（圖／品牌提供）

3.乾髮時：柔順髮絲

直接取適量護髮油塗抹於髮中至髮尾處，可立即柔順秀髮，長效保濕修護。

4.吹整造型後：增添光澤感

建議可搭配訂製香氛款護髮油，不僅為髮絲增添光澤，更能讓髮絲散發迷人香氣一整天。

▲護髮精油4用法。（圖／品牌提供）

▲巴黎卡詩 金緻柔馭露，100ml，NT$2,000。(圖／品牌提供)

除了巴黎萊雅之外，法國頂級頭皮髮絲養護品牌巴黎卡詩的經典「小金油」金緻柔馭露，也是高人氣的多功能護髮精油。從上市以來一直好評不斷，連凱特王妃都愛用，是所有髮質都是用的免沖洗護髮品，融合四種珍稀精油，可同時呵護頭皮與秀髮，提供髮絲滋養、保護效果和光澤感，更有多重功能和使用法，可隨意修護、亮澤髮絲。

關鍵字：

護髮, 髮絲, 頭髮保養, 護髮油, 髮油, 多功能, 巴黎萊雅, 巴黎卡詩
fashion.net

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