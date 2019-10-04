第一次吃飯約會「5地雷」別踩！男生真心話：吃相難看超扣分

▲第一次吃飯約會，男生眉角比你想像的多。(圖／Unsplash，以下同)

編輯／Lily

傳訊息曖昧了好一陣子，終於來到了第一次吃飯約會，女生要小心以下5件事情千萬別做，小心被對方扣到負分，下一次約會沒下文。

先幫食物拍照

社群軟體發達，你身邊一定有朋友總愛先幫食物拍美照，才能讓大家開動。這習慣和三五好友在一很OK，但若是和心儀對象用餐，應該輕鬆聊天時，你卻只會食物拍照，小心會讓他有被冷落的感覺。

拿對方盤子內的食物

雖然早就習慣外出聚餐和朋友分食，一起share更可以嘗遍各種口味，但在第一次約會先別這樣做，或許兩人還沒有很深的認識，有的男生會在意過早的口水交流，把握該有的禮貌，但也別刻意裝不熟，否則會讓他有被向外推的感覺。

吃相太難看

身邊男性友人曾經分享，和一個正妹約會但整個印象幻滅，原因來自對方吃相太難看。女生太放鬆吃東西發出窸窣聲響，喝湯也出好大聲音，飲料的吸管也被咬得亂七八糟。女孩吃飯約會除了外型要顧，吃相這種小細節才是加分關鍵。

不給對方說話機會

燈光美、氣氛佳的餐廳，正是感情加溫的好機會。像是一邊吃飯一邊看手機，又或是自己一開口就滔滔不絕，完全不給對方說話機會，同樣令人傻眼。過與不及都不好，最好的方式是將手機先關靜音，說話時看著對方眼睛，讓他感覺被重視。

理所當然不付錢

結帳時千萬別裝沒事，第一次約會，最理想的狀態是各付各的。除非男方堅持要請客，或許電影就由女方買單，首次約會有來有往，在男生心裡超加分。

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