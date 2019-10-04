fb ig video ETtoday search mobile

第一次吃飯約會「5地雷」別踩！男生真心話：吃相難看超扣分

> >

▲▼第一次吃飯約會5地雷別踩。（圖／Unsplash）

▲第一次吃飯約會，男生眉角比你想像的多。(圖／Unsplash，以下同)

編輯／Lily　

傳訊息曖昧了好一陣子，終於來到了第一次吃飯約會，女生要小心以下5件事情千萬別做，小心被對方扣到負分，下一次約會沒下文。

▲▼第一次吃飯約會5地雷別踩。（圖／Unsplash）

先幫食物拍照

社群軟體發達，你身邊一定有朋友總愛先幫食物拍美照，才能讓大家開動。這習慣和三五好友在一很OK，但若是和心儀對象用餐，應該輕鬆聊天時，你卻只會食物拍照，小心會讓他有被冷落的感覺。

拿對方盤子內的食物

雖然早就習慣外出聚餐和朋友分食，一起share更可以嘗遍各種口味，但在第一次約會先別這樣做，或許兩人還沒有很深的認識，有的男生會在意過早的口水交流，把握該有的禮貌，但也別刻意裝不熟，否則會讓他有被向外推的感覺。

▲▼第一次吃飯約會5地雷別踩。（圖／Unsplash）

吃相太難看

身邊男性友人曾經分享，和一個正妹約會但整個印象幻滅，原因來自對方吃相太難看。女生太放鬆吃東西發出窸窣聲響，喝湯也出好大聲音，飲料的吸管也被咬得亂七八糟。女孩吃飯約會除了外型要顧，吃相這種小細節才是加分關鍵。

▲▼第一次吃飯約會5地雷別踩。（圖／Unsplash）

不給對方說話機會

燈光美、氣氛佳的餐廳，正是感情加溫的好機會。像是一邊吃飯一邊看手機，又或是自己一開口就滔滔不絕，完全不給對方說話機會，同樣令人傻眼。過與不及都不好，最好的方式是將手機先關靜音，說話時看著對方眼睛，讓他感覺被重視。

▲▼第一次吃飯約會5地雷別踩。（圖／Unsplash）

理所當然不付錢

結帳時千萬別裝沒事，第一次約會，最理想的狀態是各付各的。除非男方堅持要請客，或許電影就由女方買單，首次約會有來有往，在男生心裡超加分。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

約會, 地雷, 戀愛, 曖昧
fashion.net

熱門文章

巴黎直擊／曾馨瑩爆料人生第一顆鑽石因「走夏姿秀」而得到

巴黎直擊／agnès b.抱「嬰兒」走秀　奶爸、奶媽都有文藝味

金鐘女星愛穿搭／賈靜雯時尚辣媽進化史

巴黎直擊／香奈兒打造最浪漫的屋頂　Jennie露蠻腰、小松菜奈甜賞風景

金龜子爬上項錬！「古法圖騰飾品」揭秘千年寓意　入手幸運加分

孫芸芸、陳庭妮火速入手COACH新包！IG大熱「隨便擺拍都時尚」

Boucheron用珠寶帶妳遊巴黎　創辦人的貓咪變超萌戒指

一秒變頂級召喚師！LV替《英雄聯盟》世界大賽打造「冠軍獎盃手提箱」

台灣小吃、羅浮宮名畫躍上Swatch　訂製錶最快15分鐘到手

星．上妝／《說好不哭》三吉彩花獨鍾玫瑰色　YSL賣到缺貨

ET Fashion

推薦閱讀

LV推AirPods兩用項鍊收納盒！奢華感「黑x金色」　潮人明年必收

韓妞推薦7款秋冬「柔霧髮色」　免漂、低調卻是超吸睛背殺

網公認「心機做作」星座女Top 3 ！雙魚裝柔弱、第一名是撩男高手

如何維繫「遠距離戀愛」？謹記最重要的3件小事，千萬別讓愛走遠了 蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學 重量級球鞋來了！藤原浩攜手陳冠希打造「黑絲綢」Nike AF1 懶得吃飯、莫名生氣不耐煩　5個現象代表你「真的累壞了」 「我把香奈兒、Gucci穿在手上」　精品美甲讓優雅、高貴瞬間提升 2019全台周年慶檔期大公開　10月共35間百貨促銷登場 歐陽娜娜拎4萬元鴨子包逛機場！尷尬撞衫又撞髮　網：那英更好看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面