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NARS、Laura Mercier週年慶超強底妝打頭陣！韓國賣翻小方盒也入組

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記者張毓容／綜合報導

一年之中最讓女性消費者失心瘋的週年慶正陸續登場，各大美妝品牌也紛紛以近期的高人氣熱賣品推出各種優惠組合，像是以底妝產品聞名的Laura Mercier就以妝前凝露、粉底液等經典商品推出各種底妝組；而近來以全新氣墊粉餅「小方盒」掀起熱賣風潮的NARS，也推出限定組合，讓人氣底妝品打頭陣，為周慶揭開序幕。

▲Laura Mercier、NARS週年慶底妝。（圖／品牌提供）

▲Laura Mercier、NARS週年慶底妝。（圖／記者張毓容攝）

▲NARS 超持久亮顏氣墊粉餅，SPF50/PA+++，NT$1,750。(圖／品牌提供、記者張毓容攝)

台灣還沒推出，就先在韓國熱賣到缺貨的NARS「小方盒」超持久亮顏氣墊粉餅，今年9月一上市立刻引起瘋搶，擁有氣墊粉餅少見的高度遮瑕力、持久妝效，但粉質依舊輕盈透亮不厚重，輕拍就能打造自然的微霧美肌。

今年週年慶，NARS也為這顆在全亞洲熱賣的「小方盒」打造了限定組，搭配蜜粉餅和迷你款唇釉、高潮亮彩膏，一組搞定底妝和唇妝；習慣用粉底液的人也可以選擇「極光亮顏遮瑕組」，包含粉底液、遮瑕、蜜粉，一組收完完整底妝產品。

▲Laura Mercier、NARS週年慶底妝。（圖／品牌提供）
▲NARS 持久亮顏氣墊組，原價NT$3,830，特價NT$3,100。(圖／品牌提供)

內含超持久亮顏氣墊粉餅12g（含粉盒）、裸光蜜粉餅10g，加贈迷你特霧唇誘2ml（限定色）、迷你高潮亮彩膏4g。

▲Laura Mercier、NARS週年慶底妝。（圖／品牌提供）

▲NARS 持久亮顏遮瑕組，原價NT$5,714，特價NT$4,250。(圖／品牌提供)

內含超持久亮顏粉底液30ml、妝點甜心遮瑕蜜6ml、裸光奇肌蜜粉10g，加贈迷你高潮腮紅3.8g、迷你驚綺絨彩筆（限定色）。

而說到底妝，就絕對不能不提到今年重新回歸台灣的底妝專家Laura Mercier，其經典產品從煥顏凝露、煥顏粉露到透明蜜粉全都有收錄到週年慶組合中，尤其「無瑕底妝組」更是一次囊括妝前保濕、粉底液、蜜粉到粉撲通通有，不論是化妝新手或想一次買齊明星商品的鐵粉都很適合。

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▲Laura Mercier、NARS週年慶底妝。（圖／記者張毓容攝）

▲Laura Mercier 無瑕底妝組，原價NT$5,200，優惠價NT$3,060。(圖／記者張毓容攝)

無瑕底妝組內含煥顏凝露、煥顏粉露，加送煥顏透明蜜粉（9.3g）、煥顏粉撲和限定化妝包，從妝前到定妝一次全擁有。

▲Laura Mercier、NARS週年慶底妝。（圖／品牌提供）

▲Laura Mercier 經典底妝組，原價NT$3,400，優惠價NT$3,060。(圖／品牌提供)

若是特別喜愛煥顏粉露及煥顏透明蜜粉，則可選擇「經典底妝組」，內含煥顏粉露、煥顏透明蜜粉，加贈煥顏凝露（5ml）、迷你奢華絲柔眼彩筆＃Au Naturel、迷你絲絨染霧唇筆＃Dominate和迷你天鵝絨粉撲，讓你完美打造輕透煥顏裸光。

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關鍵字：

週年慶, 周年慶, 週慶限定, NARS, LAURA MERCIER, 粉底, 底妝, 底妝組, 小方盒, 妝前凝露
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