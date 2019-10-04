亮･珠寶／冠冕反戴當叛逆公主、耳環當髮夾　非乖乖牌珠寶穿搭更有型

▲Insolence系列蝴蝶結珠寶變成臂環，很有個性。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

項鍊裝飾頸部、戒指戴在指間、胸針別於服裝上、耳環則垂掛於耳際，這些珠寶佩戴位置再熟悉不過，但走一趟羅浮宮，會發現畫中的女子穿戴珠寶的方式多變有趣。法國珠寶品牌Chaumet於是在巴黎日耳曼大道165號舉辦為期一個月的Autrement 藝術展，透過瑞典攝影師Julia Hetta的鏡頭，傳達多變的珠寶佩戴風格。

▲Chaumet 10月起於巴黎日耳曼大道165號舉辦為期一個月的Autrement 藝術展。

▲鑽石項鍊落在前額展現公主般的浪漫風格。

從義大利文藝復興時期至今，珠寶順應潮流展現不同的穿戴方式，早期常見為前額頭上的珠寶頭飾，以及15世紀晚期義大利盛行中央垂掛寶石的Ferronnière頭帶，逐步以項鍊結合髮型裝飾，或大膽地纏繞於腳踝處作為腳鍊，跳脫其主要功能，穿搭更自由了。

▲Jeux de Liens項鍊纏繞成腳鍊佩戴。

▲Chaumet收藏約1950年祖母綠和鑽石胸針設計手稿。

以製作王室貴族冠冕與珠寶聞名的Chaumet，從過往保留的設計手稿顯示，不少胸針、可轉換式設計項鍊，都能發揮創意作為頭飾，此次籌畫Autrement 藝術展，藉由Julia Hetta的照片呈現25件由15世紀至19世紀古董與當代珠寶。

▲私人珍藏的1870年製孔雀羽毛胸衣胸針，藍寶石胸針可轉換單獨配戴。

▲將冠冕反戴，成為高髮髻最亮眼的裝飾。

鏡頭下的模特兒髮型多變，有梳上高髮髻搭配反戴的鑽石冠冕上演叛逆公主，或為辮子頭別上一對麥穗耳環與一枚麥穗胸針的個性look；指間的麥穗18K白金丹泉石雞尾酒戒搖身一變成為圍巾環，而Jeux de Liens項鍊直接纏繞成多圈當腳鍊佩戴，各種古董與當代珠寶別出心裁的穿搭，讓人領略精湛的珠寶設計與工藝，穿越時空依然雋永。

▲模特兒辮子頭別上一對600,000元麥穗耳環（上與下）、400,000元麥穗胸針（中），別出心裁。

▲麥穗18K白金丹泉石雞尾酒戒成為圍巾環，1,500,000元。