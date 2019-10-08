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巧妙炫耀整片鞋　RCKZ鑽石鞋盒打造有型展示牆

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▲設計款鞋盒。（圖／翻攝RCKZ、Honeytree Design官網）

▲RCKZ設計款鞋盒。（圖／翻攝RCKZ、Honeytree Design官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人總把鞋子藏在櫃後，這可不是球鞋收藏家想要做的事，踩在地上的鞋子要如何在家裡漂漂亮亮的登場，RCKZ透明鞋盒提供一個很棒的選擇，有如鑽石切面般的設計，讓光線產生折射，隱約的弧形更增加了擺設的趣味性，不呆板而且有型。

▲設計款鞋盒。（圖／翻攝RCKZ、Honeytree Design官網）

對於收藏家而言，無論是球鞋還是高跟鞋，能好好地展示出來應該是最棒的事，若不想大費周章大興土木，找專業木工做個特製展示架，其實選對商品也能有同樣效果，使用塑料盒材質做成的RCKZ透明鞋盒，可以堆疊組合，無論是設計成一個牆面或是與傢俱結合都很方便。

鞋盒本身採用半透明的材質，並設計有如鑽石般的刻面，讓進入的光線產生折射，不讓人一眼看穿的視覺效果，讓整個產品變得有趣，而頂部的刻面凹凸設計正好可固定上方的相同鞋盒，以保持整體的穩定。

▲設計款鞋盒。（圖／翻攝RCKZ、Honeytree Design官網）

▲設計款鞋盒。（圖／翻攝RCKZ、Honeytree Design官網）

盒子的尺寸為39.8 x 26.9 x 18公分，正好可容納大部分設計的高筒與低筒球鞋，相對的也可容納大部分的高跟鞋與短靴，但若是特殊型態的設計如長靴等，恐怕就不適用。RCKZ透明鞋盒目前定價為35歐元，折合台幣為1,186元。

▲設計款鞋盒。（圖／翻攝RCKZ、Honeytree Design官網）

其實在之前也有一款展示架受到討論，是以厚紙板為原料的Brix，一樣融入組合式的概念，並以像是齒輪般的邊緣設計，來加強堆疊起來的穩定度，而且在架疊的結構上也更多樣化，能夠分拆辦運的做法，也很適合許多租屋族或常搬家的使用者。目前Brix也持續正在販售，單價折合台幣約1,300元。

▲設計款鞋盒。（圖／翻攝RCKZ、Honeytree Design官網）

關鍵字：

居家, 鞋櫃, 展示, RCKZ
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