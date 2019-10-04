凱特王妃完美駕馭「死亡藍色」禮服！耳飾更驚艷　台幣230元有找

▲凱特王妃（Kate Middleton）與威廉王子（Prince William）恩愛出席活動。（圖／翻攝自IG@kensingtonroyal）

記者鮑璿安／外電報導

英國皇室凱特王妃（Kate Middleton）每每亮相總是討論度極高，不論是新裝品味或是舊衣新穿的魅力，都令廣大粉絲深深著迷。這回與威廉王子（Prince William）恩愛現身活動，選擇少見的藍綠色洋裝搭配浪漫內捲髮，不僅再次美出新高度，耳上的飾品更意外平價。

▲凱特王妃完美消化正式與休閒場合，衣著再次成為亮點。（圖／翻攝自IG@kensingtonroyal）

37歲的凱特王妃可謂時尚典範，不論正式或休閒場合都能完美亮相。此次合體威廉王子，放下一頭浪漫的內捲髮，妝容清淡之餘更顯氣質，選擇比較正式的ARoss Girl x Soler連身裙裝，出彩的藍綠色飄逸設計，讓凱特在一舉一動都宛如仙女。並且裙擺採用花瓣狀的放射感，氣質穿著上增添不少活力。

▲凱特王妃將少見的藍綠色禮服完美駕馭。（圖／翻攝自IG@kensingtonroyal）

然而最畫龍點睛的，就屬腰間的綠色綁帶，將色彩呼應的恰到好處，同時也襯托出凱特完美的身材曲線，能把少見的藍綠色洋裝駕馭得如此美麗，也只有凱特王妃能做到。

另外，為了呼應裙裝顏色，凱特也特地戴上了綠色垂墜式耳環，民族風的設計端莊且亮麗，金色串珠圍繞中央的鏤空元素更是吸睛，就算是藏在凱特耳下，依舊被網友挖出，是出自品牌Zeen旗下單品Dazzling Ceramic Drops，看似奢華價格卻是意外親民，只要台幣約228元，就能入手凱特同款，勢必造成搶購熱潮。

▲凱特王妃耳飾出自Zeen旗下單品Dazzling Ceramic Drops，約NT$228。（圖／翻攝自品牌官網）

在 Instagram 查看這則貼文 instylemagazine（@instylemagazine）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 2 日 上午 6:58 張貼

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