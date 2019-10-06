3種女生愛的鞋款在男生眼裡卻超NG　少女心蝴蝶結上榜了

編輯／JJ

在穿搭上，有時候男生和女生的眼光相差甚大，像是女孩們常常會被造型可愛的鞋款所吸引，或是特別追求修身、增高的功能，雖然自己看了很喜歡、穿著也滿意，但其實有些鞋款在大部分男生的眼中是充滿問號的，若是搭配功力跟不上喜歡的鞋款，或是真的不適合，小心會讓自己看起來很突兀喔！

＃超級恨天高

小個子女孩們共同的夢想就是長高長高再長高，出門絕不可能只穿平底鞋，起碼也會墊個鞋墊，有些女孩甚至會穿這種超級高的恨天高厚底鞋，但畢竟我們一般人也不是超模、巨星，沒有足夠的個人特色就容易撐不起恨天高鞋款的氣勢，男生看到只會覺得：「一眼就知道很矮」、「穿這樣怎麼走路？」。

在 Instagram 查看這則貼文 VALERIE SANDERS（@valerie_sanders）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 11 日 下午 7:16 張貼

如果無法像模特一樣駕馭這樣的超高厚底鞋款，其實挑選一些內增高的球鞋鞋款，大約5公分左右就足矣，再高就會變得很突兀～像是Nike Air Max 系列、Puma Thunder 等等都很不錯。

＃浮誇裝飾

還記得Puma 曾推出過的蝴蝶結鞋款嗎？收服了許多女孩們的心，像這樣的基本鞋款搭配緞帶蝴蝶結，大概已是男生可容忍的最大範圍了，可能還會覺得頗有氣質、很特別。

但是如果更誇張一點，當顏色、材質、裝飾整體都太過少女，甚至是結合更多可愛的元素，就會讓鞋款一發不可收拾，或許女孩們還是會買單，但男生們看到可能會覺得：「這是公主的鞋嗎？」、「會不會太浮誇」。

▲（圖／翻攝自Puma）

在 Instagram 查看這則貼文 Style Ternopil||Online Store.（@style_ternopil）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 8 日 上午 6:53 張貼

＃太特殊

很有自己一套穿搭風格的女孩們也注意，有時候造型好看，但是比較特殊、非主流的話，許多男生還是看不懂的喔～像是不管在潮流還是時尚界都佔有一席地位的「分趾鞋」，有些男生還是覺得：「像忍者」、「像豬腳」。

在 Instagram 查看這則貼文 소형 중형 대형할때 소형（@s_____mori）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 3 日 下午 6:38 張貼

▲款式、顏色太跳的鞋款容易吸引目光，也可能會讓男生覺得跟你走在一起有壓力喔。（圖／翻攝自wear）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

