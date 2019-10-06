日本「BAKE WORKS」快閃微風南山，限定推4大甜點　爆好吃Press Butter Sand必買

喜愛日本甜點的人有口福啦！日本BAKE集團集四大人氣品牌，打造全球首間品牌集合店《 BAKE WORKS》，於10月1日在微風南山Atre 2 樓快閃開幕。152天限定花心甜點控專賣店，PRESS BUTTER SAND、Chocolaphil 、BAKE CHEESE TART、RAPL 四大人氣甜品全都輪流上陣！

大家最愛的伴手禮甜點！第一波自10月1日起以Chocolaphil及BAKE CHEESE TART打頭陣。

第二波自2020年1月10日起推出PRESS BUTTER SAND（9入及15入） 及Mini RAPL接力登場。

今年冬天就到《BAKE WORKS》來體會深度的BAKE甜點之旅吧！

PRESS BUTTER SAND

在 Instagram 查看這則貼文 PRESS BUTTER SAND / プレスバターサンド（@pressbuttersand）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 17 日 上午 5:01 張貼

這次的快閃店將首度引進日本必排隊伴手禮「PRESS BUTTER SAND」，超人氣奶油餅乾，又酥又香濃的口感，保證一試愛上，在日本一早起床排隊還不一定買的到，現在不用飛日本，在台灣快閃店就能大口開吃！

Chocolaphil

在 Instagram 查看這則貼文 Chocolaphil™（@chocolaphil_jp）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 23 日 下午 6:00 張貼

BAKE INC.旗下繼自由之丘起司塔專門店BAKE全新推出的品牌Chocolaphil，以提供濃郁香甜的古典巧克力蛋糕受到歡迎，主打入口即化的巧克力磅蛋糕，巧妙的將巧克力與奶油均衡的融合，感受可可豐美香氣與滑順質地，於唇齒間留下餘韻。

BAKE CHEESE TART

在台灣已擄獲超多人味蕾的「BAKE CHEESE TART」，濃郁的起司塔香氣，剛烤出來的香酥餅皮，咬一口就流餡出香滑起司內餡，無敵幸福。

RAPL

在 Instagram 查看這則貼文 RAPL Apple Pie Taiwan澎派令果（@raplapplepie_tw）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 5 日 上午 1:09 張貼

先前引進台灣就引起一陣大排隊熱潮的「RAPL澎派令果 」，就在這次重磅回歸，144層的餅皮，帶來滿滿的酥脆口感，配上蘋果內餡，根本是自己吃太療癒，送禮也完全得體的一道伴手禮。

在 Instagram 查看這則貼文 RAPL Apple Pie Taiwan澎派令果（@raplapplepie_tw）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 21 日 下午 11:27 張貼

文／柯夢波丹 圖／COSMO、IG@PRESS BUTTER SAND、@RAPL、晶華酒店

外送下午茶一來，整間辦公室的人都醒了！上班族下午醒腦TOP9「外送下午茶」~吐司捲餅、甜甜圈、鯛可頌和可麗餅快來選！ 少女要尖叫！

人氣港點專賣店《點點心》推出全新8道港式小點~爆漿暗黑流沙包、三色棒棒包、松露鮮蝦燒賣根本太狂！

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

