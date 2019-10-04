孫芸芸大露背搭日本高檔火車　晃動照像拍恐怖片

▲孫芸芸搭九州七星列車，穿露美背的禮服吃晚餐。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

名媛孫芸芸近日接連po出晃動的唯美照，自嘲像在拍懸疑片與恐怖片，其實她是在超級高檔的JR九州七星列車上度假，4天3夜的旅程每人旅費約30萬元起跳。她在火車上吃晚餐都經過精心打扮，穿大露背禮服搭自己設計的飾品，時時刻刻都要漂亮時尚。

▲JR九州七星列車斥資日幣30億完美打造。

孫芸芸雖未明說身在何處，但從她po的復古長廊與Seven Stars字樣的門洩露蹤跡，是斥資日幣30億元打造的JR九州七星列車，雖然旅費要價不斐，仍是不少富豪指定的夢幻旅程，已婚的龍巖集團總裁李世聰和寒舍集團董事賴英里的緋聞就是在此火車旅行爆出。

▲孫芸芸穿另一套白色長洋裝也是露背設計。

▲孫芸芸在火車旅行中享美食。

近來狂愛露背裝的孫芸芸，接連穿著黑、白兩套大露背的長洋裝吃晚餐，自認「背面比臉好看」，下火車後走在日本鄉間，她一身休閒裝扮也是露美背，而她背的愛馬仕（Hermes）Lindy鱷魚皮包也跟著搶鏡，貴婦度假行頭一點也不簡單。

▲走在鄉間的輕鬆裝扮也是露背上衣，孫芸芸背的愛馬仕鱷魚皮Lindy包很搶眼。