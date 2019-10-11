15款超滋潤「護唇膏」清單　乾唇人用過都忘記什麼叫死皮

重度乾燥死皮唇者注意～拔不完的死皮、乾到裂的嘴唇、斑駁的口紅，真的非常不美觀！想要擁有嬌嫩可口的雙唇，先決條件絕對是一款超滋潤的護唇膏，除了滋潤度，持久、潤色、香味、防曬都非常重要！ELLE精選了15款專屬重度乾燥唇者的超滋潤護唇產品，只要擦上它們絕對會讓妳忘記什麼叫死皮！一起來看看...

Sulwhasoo雪花秀 滋陰生人蔘精華亮眼膜 & 肌本潤唇膜，10g，NT$1,380





白天使用肌本保濕潤唇膜，以「川芎露水」與「蜜棗精萃」的潤澤保濕能量，呵護柔滑雙唇；夜間使用肌本修護潤唇膜，一整夜持續為唇部注入「甘草精萃」的修護能量，撫平唇紋、改善唇部乾燥現象。

雅詩蘭黛 絕對慾望修護潤唇膏，12g，NT$1,100

在 Instagram 查看這則貼文 Estée Lauder（@esteelauder）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 6 日 上午 8:59 張貼

潤唇膏系列包含溫和磨砂膏、滋潤、修護及豐唇，四個步驟完美締造嘟唇。其中這支蜜糖嫩唇霜有著細緻蜜糖微晶體，能有效溫和去除唇部乾燥脫屑處，同時添加保濕複合物，去除老廢角質同時達到提亮潤澤效果，完全就是去死皮神器阿！

NARS 激情過後嫩唇膏，NT$950

大溪地槴子油保濕成分，打造柔順舒適質地，一抹讓唇部猶如激情過後嬌嫩誘人。絕美時尚的鏡面包裝，絕對是今年必收的時尚潤唇膏！

迪奧 癮誘粉漾潤唇膏，NT$1,150





這款潤唇膏獨特之處在於擁有潤唇質地，卻能展現彩妝潤色效果，完美平衡彩妝質感與潤唇質地，不僅是彩妝師後台必備，更已是時尚名模人手一支的護唇聖品，護唇控幾乎是用掉5支以上的摯愛等級！

香奈兒時尚裸光玩色潤唇膏，NT$1,240





兼具保濕與滋潤功效的辣木油、抗氧化維生素 E 衍生物，有效滋潤唇部，並避免環境因子侵害。自然的發色讓雙唇達到水潤、光澤效果！

LANOLIPS 護唇膏，NT$520





擁有澳洲第一名護唇膏美稱的Lanolips號稱可以容納超過200%的水分！100％醫療級的羊毛脂連素食者都可以使用，唇膏中含有細緻的珠光，輕輕塗抹在唇上彷彿是覆上一層閃亮的面紗～

SUQQU極潤護唇霜，NT$1,900

這款護唇膏的質地比較濃稠，建議以唇刷塗抹於雙唇上，只要在晚上厚敷一層，滋潤效果非常驚人！ 這款絕對是急救護唇霜的最佳選擇～

LA MER 修護唇霜，NT$2,700

絲絨般質地的修護唇霜帶有淡淡的薄荷香氣，以最溫柔的撫觸修護、調理和蛻變雙唇，修護成分有助於立即柔嫩乾燥唇瓣，滋養、修護和增強其天然保濕屏障，進一步防止環境的傷害。

Bobbi Brown 晶鑽桂馥潤色護唇膏，NT$1,250

這支護唇膏向來是默默熱賣的口碑單品，含酪梨、荷荷芭、巴巴蘇籽油、橄欖油等奢華潤唇成分，添加維他命C & E，提供唇部的SPA級呵護，立即修護撫平唇紋，長效保濕不黏膩！

AMELIORATE 密集修護護唇霜，NT$600

AMELIORATE的滋潤產品一直都是乾肌心中的最愛，只要持續使用這款密超夯的集修護護唇霜，乾燥、死皮絕對不會出現在你的生活中！

理膚寶水 全面修復潤唇膏，NT$350

添加高濃度5%維生素原B5、雪亞脂及蜜蠟等成分，能強化皮膚屏障功能，有效改唇部、唇周及鼻周不適使用後迅速修復、滋潤，同時填補唇部乾燥裂痕！

Glossier 護唇霜，約NT$400

這款賣超好的護唇霜又被稱為萬用霜，其實就跟凡士林的作用有點相似，可以擦在雙唇、指緣、關節等乾燥處。一共推出8款味道，唇霜中含有細緻珠光。

BY TERRY 玫瑰潤唇霜，NT$1,880

擁有「護唇天后」美稱的玫瑰潤唇霜，使用高達48種的多元活性成份，高效保濕的乳油木果油、深度滋養的玫瑰花蠟、神經醯胺、維他命E 、玻尿酸微粒，絕佳的滋潤舒緩及修護效果，使雙唇重現飽滿平滑的質感，增添自然的迷人光澤。

ReVive 24胜肽護唇膏，NT$2,680

RéVive這支24胜肽護唇膏是暗沉死皮唇者之間口耳相傳的必備好物！因為使用特殊醫療級抗菌材質製作的提拉式按摩斜角圓頭，不但能幫助舒緩容易泛紅脫皮的乾唇、還能讓暗沉唇紋變得水嫩飽滿！

Jo Malone 維他命E潤澤唇膏，NT$1,400

Jo Malone的熱買名單內除了香氛以外，還有這款維他命E潤澤唇膏！在小紅書上更有網友將它當作晚安唇膜使用！富含維他命Ｅ滋潤唇膏，雖然味道沒有融入任何品牌經典香氛味，但滋潤度表現相當好，擦上去宛如一層保水膜在嘴唇上鎖住水分，同時不過於油膩。

KIEHL'S 1號護唇膏，NT$330

專為嘴唇乾裂設計的護唇膏，質地滋潤且無香料，富含舒緩因子、滋潤維他命，能避免嘴唇乾裂、脫皮、凍傷等唇部傷害，用起來不黏膩卻有顯著的保濕效果！

克蘭詩 彈潤植萃美唇油，NT$850

克蘭詩家的彈潤植萃美唇油是唇油界第一支推出唇油概念的始祖無誤！以完美不黏膩的質地、自然豐唇效果和淡淡好氣色擄獲許多護唇控們的心，除了維持原有的高潤澤度，還帶有自然血色感、可修飾暗沉唇色。

TEXT／BY ROYAL HUANG 與 CHRISTY DENG PHOTO／NARS、REVIVE、DIOR、KIEHL'S、CLARINS、INSTAGRAM@MEMEBOX_PICK、ELLE、BY TERRY、REVIVE，各品牌

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