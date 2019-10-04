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細軟髮注意！髮型師：頭髮如果太乾燥，髮根反而會更塌

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▲▼細軟髮注意！髮絲乾燥，髮根會更塌。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲擁有一頭蓬鬆秀髮是所有女生的願望。（圖／翻攝自IG/ponymakeup、lalalalisa_m）

記者曾怡嘉／台北報導　

身為細軟髮，絕對逃不了頭髮扁塌的命運，想要變蓬鬆得靠許多小技巧。髮型師MIYAKE表示，除了將髮根逆吹到乾之外，髮尾照顧也很重要，如果髮尾太乾燥，髮絲糾結卡住整個力量往下拉，髮根會更塌。

▲▼細軟髮注意！髮絲乾燥，髮根會更塌。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

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細軟髮可以抹髮油嗎？

很多細軟髮都很擔心抹油會使頭髮更塌，髮型師MIYAK認為只要選擇質地夠輕的髮油，抹在髮尾反而有助於頂部蓬鬆，當秀髮乾燥糾結，更會產生落髮問題，髮尾保養一定要夠，才不會導致惡性循換。


細軟髮最適合的長度？

若是頭髮真的很塌，不建議將頭髮留太長，可以在頭頂局部剪一些微層次，或是試試現在很流行的髮根燙，效果可以維持約2個月。

▲▼細軟髮注意！髮絲乾燥，髮根會更塌。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

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髮根蓬鬆保養之道？

想要髮根蓬鬆，第一步就是清潔，必須將頭皮油脂去除乾淨，其他就交給逆風吹乾，搭配保養和造型品。

▲▼細軟髮注意！髮絲乾燥，髮根會更塌。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲髮型師MIYAKE建議挑染可以選奶茶色系。（圖／翻攝自IG/ponymakeup）

如何染出蓬鬆感？

建議大家頭髮可以做挑染，利用豐富的顏色層次讓頂部看起來蓬鬆。許多人擔心有布丁頭顧慮，MIYAKE建議可以將底色染深，再用挑染方式將髮色染淺，藉由立體感層次做出蓬鬆視覺。這種染髮即便是褪色也很美，綁起來或是自然垂落都是漂亮線條。

▲▼細軟髮注意！髮絲乾燥，髮根會更塌。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

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如何維持髮色？

一般細軟髮通常有染後難持色困擾，這時則需要與設計師溝通，是否能接受剛染出的顏色較飽和，再將髮色慢慢褪色成想要的理想顏色。除此之外，搭配護色洗和造型前的抗熱打底依樣要做好，產品搭配輔助真的很重要。

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關鍵字：

細軟髮, 清潔, 造型, 染髮, 注意, 髮型師, 蓬鬆
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