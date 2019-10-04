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《權力遊戲》麥茜威廉士和男友化「無性別情侶妝」　時裝周放閃超Q

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編輯／JJ

因演出《權力遊戲》（Game of Thrones）而走紅的年輕英格蘭演員Maisie Williams（麥茜威廉士），在世界各地都擁有觀眾與粉絲，平時搶眼的造型讓她漸漸踏入時尚圈，日前出席2020春夏巴黎時裝周Thom Browne秀時，與男友的穿搭備受矚目，兩人互相搭配的高衣Q獲得一片讚賞。

▲時裝周 情侶穿搭。（圖／翻攝自IG@maisie_williams）

▲麥茜威廉士與男友Reuben Selby。（圖／翻攝自IG@maisie_williams、@reubenselby，以下同）

兩人身上的西裝外套雖然不同款、不同材質、不同剪裁，卻利用相同的黑、白、紅色調相輔相成，內搭白襯衫與黑領帶，最可愛的是，兩人的襪子是同款的黑色長筒襪，並將有條紋的那一隻穿在左腳上，在正式中又有些俏皮。

▲時裝周 情侶穿搭。（圖／翻攝自IG@maisie_williams）

這次出席時裝周不斷被攝影機捕捉的原因不僅是兩人服裝契合，還有一個亮點就在兩人的「妝容」！可以看到麥茜威廉士畫上了紅色的暈染眼妝，對於女明星來說是很正常的妝容，不過竟然連男友都畫上了同樣的紅色暈染眼妝！只見他們的時尚造型完全不受性別的侷限，獲得網友的一致讚賞。

▲時裝周 情侶穿搭。（圖／翻攝自IG@maisie_williams）

其實這對可愛情侶平常出席活動時就經常展現出高衣Q，充滿小巧思一點也不馬虎，像是深怕別人不知道他們是情侶一樣～非常可愛又甜蜜。

▲時裝周 情侶穿搭。（圖／翻攝自IG@maisie_williams）

▲時裝周 情侶穿搭。（圖／翻攝自IG@maisie_williams）

▲時裝周 情侶穿搭。（圖／翻攝自IG@maisie_williams）

之前也曾在活動上與《怪奇物語》情侶Natalia Dyer（娜塔莉亞．戴爾）和Charlie Heaton（查利．希頓）同框拍照，且這對小情侶今年也有一同出席dior 2020春夏時裝秀呢～

另外，超模Barbara Palvin與男友Dylan Sprouse（童星小查）攜手參加Boss 2020春夏時裝秀，在場外就吸引眾多鏡頭拍照，兩人的西裝外套搭配超俐落又氣勢。

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關鍵字：

時裝周, 權力遊戲, GOT, Maisie Williams, 麥茜．威廉士, 情侶, 穿搭
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