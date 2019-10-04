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Le Creuset鑄鐵盤有「碳凍韓索羅」　康寧超熱賣「史努比」彩色現身

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▲Le Creuset、康寧推秋冬新品。（圖／品牌提供）

▲Le Creuset、康寧推秋冬新品，不約而同推出聯名。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

時序進入秋冬，居家業者也推出最新產品，不約而同「童趣上身」，讓吃飯時光更有話題，法國鑄鐵鍋品牌Le Creuset推出與星戰聯名鍋具系列，選出超酷的橋段與產品結合，碳凍韓索羅長方鐵烤盤簡直經典！康寧則續推旗下熱賣的史努比經典系列，跳脫黑白以彩色現身，一見盤底就被療癒。

▲Le Creuset、康寧推秋冬新品。（圖／品牌提供）

▲塔圖因星球典藏22公分鑄鐵圓鍋，價格電洽。

Le Creuset與星際大戰聯名系列，共推出7款商品，包括鑄鐵圓鍋與鑄鐵烤盤、實用收藏兼具的迷你烤盅與隔熱墊，其中包括全球限量9只，台灣僅配到1個的「塔圖因星球典藏22公分鑄鐵圓鍋」，以路克・天行者和安納金・天行者的家鄉《塔圖因星球》為靈感來源，以法國手繪呈現塔圖因的二元日落，搭配淡粉紅色和淡藍色的天空呈現獨特氛圍。

▲Le Creuset、康寧推秋冬新品。（圖／品牌提供）

▲碳凍韓索羅長方鐵烤盤，售價15,000元。

而「碳凍韓索羅長方鐵烤盤」也很有視覺衝擊，長方平蓋並細緻地鑄上赫特人賈霸最喜歡的戰利品，烤盤蓋的內側印有「Aurebesh」。由琺瑯鑄鐵製成，再配上搶眼的石灰色及環形把手，彷彿是電影畫面重現。

▲Le Creuset、康寧推秋冬新品。（圖／品牌提供）

▲黑武士典藏圓鐵鍋Darth Vader Round Dutch Oven，售價13,800元。

▲Le Creuset、康寧推秋冬新品。（圖／品牌提供）

▲星際大戰機器人天團迷你圓烤盅三件組 Global Droid Set，售價3,080元。

不想太過高調的廚男們，黑武士典藏圓鐵鍋或許是好選擇，鍋蓋上的經典反派，帶出低調沈穩與收藏家的風格；以銀河帝國終極武器《死星》以及宇宙飛船《千年鷹號》為設計構想的隔熱墊，黑色矽膠材質正反兩面都有精緻的細節，也是好下手的單品。售價900元。

▲Le Creuset、康寧推秋冬新品。（圖／品牌提供）

▲康寧餐具最新推出的史努比系列，彩色的可愛圖案讓餐桌景色更療癒。

在台有眾多粉絲的美國康寧餐具，今年秋冬也推出「Peanuts史努比經典系列」，把更多的SNOOPY圖案躍上餐盤，包括去年熱賣的品項8吋深盤、拉麵碗、6吋平盤、8吋平盤也出現新品，彩色呈現的童趣圖案感覺更吸睛，針對百貨周慶憑全館消費滿1,000元以上發票，可換購7個加購套組。

關鍵字：

Le Creuset, 鑄鐵, 碳凍韓索羅, 康寧, 史努比
fashion.net

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