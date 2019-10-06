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Jennie、泫雅都愛用「字母拍照法」擺脫肢體尷尬症　A字性感、T字好顯瘦

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@jennierubyjane、@lalalalisa_m、@hyunah_aa、@jessica.syj

現在手機修圖、調色隨便一款APP都能包辦，讓人不管在什麼樣的背景下都能夠拍出美照，竟然景不會是問題，那麼照片中的主角更要爭氣一點才行！雖然已經時常在訓練拍照，但相信許多女孩們面對鏡頭還是有肢體尷尬的時候吧？今天就來教大家「字母拍照法」，只要稍微想像一下就能擺出自然的動作喔！

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

以下，我們可以看到這些當紅的韓女星們所PO的許多美照，都能夠參照這個「字母拍照法」～

《A》

像是BLACKPINK被譽為人間香奈兒Jennie，舉手投足都這麼漂亮，可以發現她經常在照片中形成一個「A」字，坐著時就使用手臂往後撐，能充分展現肩頸曲線，站著時也可以大方的把腳張到比肩膀寬一些，看起來就很活潑、自然。

▲字母拍照法。（圖／翻攝自IG jennie、lisa、hyunya）

或是像泫雅一樣穿著高跟鞋時，同樣把雙腿張開比肩寬、屁股往後翹，讓雙腿看起來筆直又修長，對於腿型合不起來的O型腿很有修飾效果！

▲字母拍照法。（圖／翻攝自IG jennie、lisa、hyunya）

《H》

泫雅洗版式的PO文總是讓粉絲們看得很開心，有在關注她的話就會發現，泫雅在拍照時很喜歡讓腿呈現小寫的「h」形狀，也就是將重心放在伸直的一隻腿上，另一隻腿轉向側邊、踮起腳尖、膝蓋也轉向側邊，能讓腿更有延伸的視覺效果～

▲字母拍照法。（圖／翻攝自IG jennie、lisa、hyunya）

《P》

堪稱最實用的大概就是「P」字母了，韓妞網紅或女星們都時常用到，只要彎曲手肘，不論是往上遮陽、扶帽簷、摸頭髮，或是往下彎曲手肘插腰、把包包提在腰際，讓手臂圍出P的樣子，這樣就不會顯得兩隻手不知道要做什麼很尷尬了～

▲字母拍照法。（圖／翻攝自IG jennie、lisa、hyunya）

《T》

「T」字母的拍照法很適合活潑的女孩子，也不用多加思考，只要將雙手舉起讓兩邊互相對稱，享受開心的感覺就好，背面照時用T字母的方式能感受到滿滿的快樂，或是像韓星們在雙手比愛心時把手肘提高持平，能把腰肉上提看起來還能更纖瘦～

▲字母拍照法。（圖／翻攝自IG jennie、lisa、hyunya）

▲字母拍照。（圖／jennie IG）

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關鍵字：

網美, 美照, 拍照法, 字母拍照法, 韓妞, Jennie, 泫雅
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