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入秋先備好！AIGLE機能大衣「防風防水」　優雅到法國女人都愛

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▲AIGLE X GORE-TEX系列商品。（圖／品牌提供）

▲AIGLE與防水面料大廠GORE-TEX攜手合作，推出雨天機能時尚單品。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

換季變天，氣候時常陰雨綿綿不穩定，心情也就跟著低沉不少。這回法國品牌AIGLE與防水面料大廠GORE-TEX攜手合作，推出一系列時尚與機能性兼具的防水單品，讓你在雨天也能輕鬆又優雅！

▲AIGLE X GORE-TEX系列商品。（圖／品牌提供）

▲AIGLE X GORE-TEX系列商品。（圖／品牌提供）

▲AIGLE X GORE-TEX系列商品。（圖／品牌提供）

▲AIGLE X GORE-TEX系列商品。（圖／品牌提供）

▲（依序）防水保暖外套NT$19,800；透氣外套NT$16,800；長版風衣NT$19,800。（圖／品牌提供）

AIGLE可謂法國女人的愛牌，擅長將城市活力注入設計之中，旗下單品充滿法式休閒風格。這回再次攜手GORE-TEX合作，時尚感與防水機能的碰撞，引發不少關注。GORE-TEX系列主要以防風、防雨及具備透氣性的保護作用為主打機能，享受戶外活動之餘不害怕變天影響，部分服飾結合高科技材質雪巴氂絨，材質上更加柔軟且保暖性高，適合在秋冬交際之時穿著。

且一體成型的俐落剪裁，賦予大衣、風衣、夾克立挺的視覺效果，連帽以及多層口袋設計，更是通勤族最加分的要件。橘色防水保暖外套，更以可愛的排釦設計和白色毛絨領口，打造女孩的柔美感，沒想到下雨天也能如此時尚。

▲AIGLE X GORE-TEX系列商品。（圖／品牌提供）

▲AIGLE X GORE-TEX系列商品。（圖／品牌提供）

▲AIGLE X GORE-TEX系列商品。（圖／品牌提供）

▲（依序）透氣外套NT$16,800；健行鞋NT$8,800；休閒膠鞋NT$6,500。（圖／品牌提供）

大家應該發現，整體色彩相當活潑，減少衣著的厚重感。本季設計師選用了飽和的紅色、藍色、駝色及白色，更有60年代及70年代的撞色拼接，提升整體明亮度。不論是外套、上衣或配件，皆不失法式優雅。鞋履的設計上，亦運用了防水、防風且透氣的物料及優質耐用的天然皮革，100%防水讓你能盡情踩在雨天中。

與此同時，專業運動品牌UNDER ARMOUR，也推出機能性Teijin紗線的「UA IntelliKnit」系列；以及完整涵括跑步、訓練、休閒等多元使用範疇的「HOVR零重力中底家族」；還有休閒經典款「UA ORIGINATORS」全新厚刷毛系列，以黑白簡約帶出運動時尚感。

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關鍵字：

颱風, AIGLE, 防水, GORE-TEX, 下雨, 陰天, 穿搭, 法國
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