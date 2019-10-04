Paul Smith男女裝瘋豹紋　獵豹小白鞋、皮件超欠買

▲Paul Smith秋冬發表會於全新開幕的台北SOGO復興館專賣店登場。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

英國設計師品牌Paul Smith今於全新開幕的SOGO百貨台北復興館專門店，舉辦秋冬新裝發表會，2大元素貫穿男、女裝系列，包括各式靈感源自獵豹的輪廓、斑點展現狂野又趣味的設計，另一氣質印花則源自荷蘭的畫作，顯露藝術對品牌的深遠影響。

▲模特兒展示秋冬主打的花卉印花與豹紋服裝。（圖／品牌提供，以下同）

▲模特兒穿粉色羊毛大衣48,500元、藍色印花針織衫16,800元、漸層印花裙 36,300元。

設計師Paul Smith先生就是藝術收藏家，從新店面的裝潢顯露他的品味，例如玻璃櫥窗中的帶有粗糙質地的粉色牆面，是他向墨西哥建築師Luis Barragan致敬之作；店內兩張來自1950至60年代的古董椅，透過紡織品牌Kvadrat與Bute打造黃色椅面而有了新貌，最引人矚目是收銀台後方滿牆的畫作與海報，當中包括畢卡索與夏卡爾的版畫，都出自Paul Smith的收藏。

▲店內滿牆的畫作與海報都是設計師Paul Smith的收藏。

在男女新裝出現的黑底紅花卉圖案，即來自一幅荷蘭畫作，如此溫柔印花不限於女性優雅的裙裝或男士的西裝，Paul Smith也運用在運動風格的帽T與運動褲上，展現衝突美感。

▲獵豹圖案襯衫（左）7,500元，粉紅勾邊豹紋襯衫7,800元。

而關於獵豹元素，Paul Smith有許多詮釋手法，有具象獵豹設計，也有粉或藍勾邊的滿版豹紋，抑或豹爪圖像點綴；當中具體的獵豹圖案躍上小白鞋、皮夾、名片夾等配件，成功吸引目光。





▲獵豹皮夾（左）10,500元，名片夾4,500元。

▲獵豹小白鞋（左）12,800元，側邊兔子圖案小白鞋12,800元。