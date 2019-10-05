LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

▲全新的南門市場，將在2023年完工現身。（圖／翻攝九典建築事務所官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

距離上次改建已有38年時間，在台北具有百年以上歷史的南門市場，將在九典聯合事務所的操刀下，一舉變身為玻璃帷幕的現代市場，窗明几淨具有穿透感的建築，以錯落的造型強調設計感，外型簡單乾淨一改傳統市場氛圍，讓民眾感覺像走在東京街頭一樣時髦。

基於原本建物已經老舊，加上北市府鑑定其建物未符合現行耐震規定，且混凝土氯離子含量偏高的因素，決定搭配萬大線共構而拆除重建的南門市場，在全新的設計打造下，將搖身一變成為時髦的新地標。

之前曾打造台北市立圖書館北投分館，受到國際肯定的九典聯合事務所，負責全新南門市場的設計，從官方公佈的設計圖中，跳層陽台成為建築特色，透明的大片玻璃帶入台北市景色，建築外的民眾也能清楚看見商場內部，產生融合。

與中正紀念堂捷運入口共構的南門市場，在地面層設計開放式的廣場，串連騎樓、地下樓呈現都市動線，不但讓民眾能流暢地通過、穿過與駐留，也可讓視覺更加熱鬧，聯通建築內與地下樓的商家，商業的共生模式也能更加緊密。

而跳層陽台在建築內部設計為共餐空間，不但可引入大片明亮光線，減少壓迫感，也符合市場內的商家需求，讓用餐品質有感提升，還能昭告街上人潮市場建築本質，與冰冷冷的大樓不同，新改變的南門市場，透過人潮的聚集與用餐的溫馨氣氛，塑造出熱鬧的商場環境。

以往市場幽暗封閉的形象，也將一掃而空，重新注入全新的視覺氣氛，現舊有的建築預計將在11月進行拆除，預計將在2023年重新開幕。