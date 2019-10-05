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3種眉妝一支完成！Benefit全新2合1眉筆　俐落型、柔霧感都OK

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▲Benefit新眉筆　3種眉妝一支完成。（圖／品牌提供）

▲眉毛專家Benefit全新眉毛結合眉粉和眉蠟筆，一支可打造3種眉妝。(圖／翻攝IG@benefitcosmetics、品牌提供)

記者張毓容／台北報導

將眉妝視為大學問而研發出眾多精細工具的眉毛專家Benefit，近日推出全新2合1型態眉筆「粉立體造型眉筆」，一頭是滑順顯色的眉蠟筆，另一頭則是自然柔霧的眉粉，一支就能變化出3種眉妝，不論是溫柔十足的粉霧眉或率性感俐落眉，都能完成。

▲Benefit新眉筆　3種眉妝一支完成。（圖／品牌提供）

率性俐落眉

1.轉開眉蠟筆端，沿著眉下輕輕的描出輪廓。
2.用眉蠟筆的鑽石刀筆身窄面貼平眉毛，沿著毛流一筆一筆畫出毛流。
3.用眉蠟筆尖端加強眉尾，畫出俐落線條。

▲Benefit新眉筆　3種眉妝一支完成。（圖／品牌提供）

溫柔粉霧眉

1.轉開眉粉端，從眉頭至眉尾填色，不須擔心眉眉角角沒畫好。
2.透過錐形海綿頭精準的將眉粉推勻和加強輪廓。
3.用錐形海綿頭的扁面，輕輕地在眉毛空隙輕壓營造豐盈感。

▲Benefit新眉筆　3種眉妝一支完成。（圖／品牌提供）

粉霧立體眉

1.先用眉粉快速為眉毛填色，打造柔霧眉色。
2.再使用眉蠟筆將眉毛邊框描出來，並且加強輪廓、增加立體感。
3.用眉蠟筆的鑽石刀筆身窄面貼平眉毛，一筆一筆畫出根根分明的毛流。

▲Benefit新眉筆　3種眉妝一支完成。（圖／品牌提供）

▲Benefit 粉立體造型眉筆，NT$1,360。

不同的妝容適合的眉型妝感也不同，像是溫柔氣質感妝容適合不特別強調輪廓的柔霧眉，而歐美妝或比較個性的妝容，則適合線條清晰的俐落眉型。全新Benefit粉立體造型眉筆可單用眉蠟筆畫出「率性俐落眉」，單獨刷上眉粉則可完成「溫柔粉霧眉」，疊擦眉蠟筆和眉粉則能打造出有層次、毛流感的「粉霧立體眉」。

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