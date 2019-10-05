敏弱肌更要小心！秋冬換季保養4關鍵　原來保濕還有最佳時間

▲換季時天氣變化大，掌握好保養關鍵就能讓肌膚乖乖不變臉。(圖／翻攝IG@seul__p)

記者張毓容／台北報導

近來正逢季節交替期間，天氣忽冷忽熱，日夜溫差也變大，肌膚狀態也開始不穩定，尤其是較敏弱的肌膚，更是容易出現出現乾癢、泛紅、皮屑等惱人問題。以下4個保養關鍵學起來，讓你肌膚乖乖不變臉，輕鬆度過秋冬換季。

▲肌膚保養跟健康一樣，預防很重要。(圖／翻攝IG@origins)



1.預防比修復更重要



保養平時就要好好做，顧好肌底，肌膚狀態穩定就不容易出問題，皮膚科醫師也建議「肌膚保養就和健康一樣，預防勝於治療」，別等到肌膚出現乾癢與皮屑症狀才開始保養，尤其肌膚較敏弱的人，平日就可使用針對敏感肌設計的保濕產品，舒緩並滋潤敏感肌膚，避免肌膚因氣溫變化大，無法快速適應而造成油水失衡。

2.清潔時水溫勿過高



氣溫較低時，有些人喜歡用熱一點的水來洗臉、洗澡，但其實清潔時須避免水溫太高，以免熱水帶走天然皮脂膜而出現乾癢、緊繃等不適。

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▲沐浴後是肌膚含水量最高的時候，也是擦保濕的最佳時刻。(圖／翻攝IG@heizlemakeup)



3.沐浴後是保濕最好的時間

保濕是保養的第一步，除了要挑選適合自己膚質的保濕品，擦的時間也有玄機。沐浴後是肌膚含水量最高的時候，把握這個好時機，在洗完澡後立刻擦上保濕產品，就可把水分緊緊鎖在肌膚裡。

▲換季時盡量選用成分溫和或有修護效果的保養品。(圖／翻攝IG@babebani)



4.換用成分溫和的保養品



換季時，肌膚本就比較脆弱敏感，需留意降低敏感來源，選用溫和的產品更是重要。這時候除了應避免化學性的去角質產品、具美白效果的酸類產品等，建議使用低敏親膚配方的保養修護品，或是含有修護、鎮靜效果的成分，溫和幫助舒緩肌膚不適，同時也較不刺激敏弱肌膚。

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