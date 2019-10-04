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寶格麗聯名包來襲　舒淇、超模撞包也甘願

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▲▼BVLGARI 。（圖/品牌提供）

▲寶格麗品牌代言人舒淇擁有Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever薄荷綠小牛皮雙掀蓋肩背包。（圖／翻攝sqwhat IG）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）Serpenti Forever系列包款穩居品牌明星商品，再找上星級華裔設計師Alexander Wang（王大仁）助攻，合作推出限量Serpenti系列包款「Serpenti Through the Eyes of Alexander Wang」，打造6種款式，各有不同尺寸與顏色，除了基本的黑與白，原來薄荷綠也有不少擁護者，品牌代言人舒淇、美國超模Gigi Hadid都選綠包呢！

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▲美國超模Gigi Hadid也愛用薄荷綠小牛皮三用包，77,500元。（圖／品牌提供）

Alexander Wang X BVLGARI聯名系列靈感源自寶格麗Heritage典藏系列，巧妙結合Alexander Wang標誌性的的high-low混搭手法，將精品防塵袋、腕錶收藏盒與購物紙袋等傳統包裝元素，轉化為精緻包款，此系列10月正式上市，但名人圈已掀起撞包潮，加拿大歌手小賈斯汀的模特兒老婆海莉（Hailey Bieber）擔任形象照主角。▲▼BVLGARI 。（圖/品牌提供）

▲寶格麗邀Alexander Wang跨界合作打造聯名包款。（圖／品牌提供）

▲▼BVLGARI 。（圖/品牌提供）

▲小賈斯汀的模特兒老婆海莉演繹Alexander Wang X BVLGARI限量聯名包款，炭黑鑽石色珍珠魚皮托特包78,300元。（圖／品牌提供）

當中明星包款為兩個蛇頭扣環的三用包，同時附上小牛皮腰帶、金色鍊帶與提把，三個配件均可拆下，可自由變化繫當腰包、肩背包或手提包使用，天后蔡依林早已戴著夯包公開亮相。

▲▼BVLGARI 。（圖/品牌提供）

▲蔡依林將Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever小牛皮三用包當腰包。（圖／jolin_cai IG）

蔡依林收藏的另一款則是可作為珠寶盒使用的手鐲鍊條珠寶盒晚宴包，搭配金色Tubogas手鐲鍊帶很時髦；此系列另有雙掀蓋肩背包、三掀蓋肩背包、軟包設計的小牛皮二合一肩背包，以及托特包，滿足追求不同功能性的女性。

▲▼BVLGARI 。（圖/品牌提供）

▲Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever手鐲鍊條珠寶盒晚宴包，191,500元。

▲▼BVLGARI 。（圖/品牌提供）

▲Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever黑色小牛皮二合一肩背包，約131,900元。

關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, Alexander Wang, 舒淇
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