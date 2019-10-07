吵架也不輕易口出惡言！「6個」好男人特質，他中了幾個呢？

▲男友若有以下6個特質，代表可以嫁。(圖／翻攝自tvN）

編輯／Lily

女孩在挑選男友時候會考慮那些條件呢？想要有共同目標長久走下去，必須了解你眼前這位是只適合交往，還是能扶持一輩子的伴侶，想知道另一半是否及格，看看以下這6個特質，他中了幾個呢？

支持你做喜歡的事

只要是你想要嘗試的事情，他都會在你身邊支持你，鼓勵你勇敢追求夢想。看見你開心，他就會很滿足，即便是失敗，他也會陪在你身邊。

花時間和你家人相處

希望和你走得長久，他會願意花時間認識你的朋友，尊重妳的家人並好好對待他們。男友能和家人與朋友相處愉快超加分，畢竟未來結婚也不只是兩個人的事而已。

▲兩個人總有說不完話題。(圖／翻攝自jtbc)

陪著你玩

想要相處一輩子，兩人的三觀必須一致，最好是笑點和興趣都一樣，有重疊的朋友圈，聊不完的話題來支撐未來的日子。在他面前不用武裝，即便你很孩子氣，他也願意和你一起瘋。

願意慢慢磨合

誰生來完美，你有你的脾氣，他或許也有他的缺點。真的愛你的話，會有耐性慢慢磨合，包括接受你的缺點，即便有爭執也不輕易口出惡言，願意好好溝通，和好收尾。

▲總是在背後當你最強後盾。(圖／翻攝自jtbc）

給你足夠安全感

他不只是你的男友，更是你最好的朋友，你所有情緒都能和他表達，所有喜怒哀樂都想第一個和他說，因為你知道他會永遠在你身邊。給你足夠的安全感，做任何事情都沒後顧之憂。

剛剛好的交友空間

就算是親密的伴侶，二人也應有自己適當的空間，男友不會過份干擾你交友的情況，不會要求你把所有時間都付出在他身上，讓你可以事業、家庭、朋友、愛情之間取得平衡。

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