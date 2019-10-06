一招變美／蔡詩芸懷孕6月四肢依舊纖瘦　火辣身材靠4件事：絕不吃宵夜

▲蔡詩芸目前已懷孕6個月，四肢依舊纖瘦如少女。(圖／翻攝王陽明、蔡詩芸IG，以下同)

記者張毓容／綜合報導

堪稱演藝圈最閃夫妻檔的蔡詩芸和王陽明，今年9月底甜蜜宣布懷孕好消息，夫妻倆曬出的孕婦寫真幸福感滿溢，而現已懷孕6個月的蔡詩芸，除了孕肚明顯，四肢卻纖瘦如孕前，少女感十足，讓粉絲大喊「超美孕婦」「辣媽！」

▲蔡詩芸孕前的火辣健美身材是許多女生心中的完美身材。

而早在懷孕前，蔡詩芸的火辣好身材就是出了名的，擁有緊實健美線條的她，更是許多女性心中的完美身材代表，而她透露自己孕前維持身材竟不量體重，飲食上也不忌口、想吃就吃，看似超佛系的輕鬆維持法，其實暗藏4大原則！



絕不吃宵夜



很多女星為了維持身材，在飲食上都會很克制，但崇尚自然派的蔡詩芸連飲食都很「自然」，想吃就吃，沒有特別忌口的東西，「我平時沒有很care，什麼都吃！」而且食量大的她，三餐都正常吃，也不會特別減少吃的份量，但她有一點很堅持：不吃宵夜，通常她會在8點或8點半左右吃完晚餐，接下來到隔天早餐前，她都不會再吃東西。

▲蔡詩芸很少量體重，她認為穿起衣服更能直接察覺身材變化。

體態比體重重要



曾在訪問中被問到平常如何控管體重，她坦言自己平時很少量體重，「我不是那種每天都要量體重的人，我喜歡直接看穿衣服時的體態，有沒有胖，自己穿衣服就會知道。」因為她認為比起體重，體態更重要！像是如果最近穿衣服看起來點比較肉肉的，或是褲子緊了一點，反而更能直接察覺身材的變化。

▲只要發現自己胖了一些，她就會立刻做間歇性斷食，不讓脂肪一直累積。

變胖就做間歇性斷食



要是發現自己稍微胖了一些，她就會立刻稍微調整飲食，不讓脂肪一直累積下去，這時候她會開始做國外很流行的間歇性斷食（Intermittent Fasting），把一天當中的飲食全部集中在8小時內吃，其餘16個小時不進食，比如像她自己就是晚上8點之後不吃，但隔天中午12點到晚上8點前的這段時間就可以隨意吃。

另外，這段時間她也會減少澱粉的攝取，像是把每一餐白飯的分量減少到一半或1/3，減少的澱粉分量就再用肉或是青菜來取代，還可以順便提高蛋白質和青菜的攝取。這樣的吃法再搭配間歇性斷食，很快就可以把多出來的脂肪肥肉消除掉。

▲蔡詩芸每天起床第一件就是拉筋。

拉筋讓身材線條更好



蔡詩芸和老公王陽明都很熱愛運動，常會一起游泳、淺水，前陣子更熱愛打網球，因此對她而言，運動不是只是為了維持身材而特別去做的事，但她強調，運動完一定要做伸展，舒緩肌肉並拉開肌肉，她更大推拉筋可以幫助維持好身材。除了運動完必做，她每天起床後第一件事也是拉筋，她通常會從脖子開始拉，再來伸展手腕、手部關節，最後做腿部，「拉筋其實可以幫助舒緩肌肉，身體也會比較舒服，同時又可以把線條、腰身都拉開，可以幫助身材曲線更好，變成S型身材喔！」

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