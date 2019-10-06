fb ig video ETtoday search mobile

一招變美／蔡詩芸懷孕6月四肢依舊纖瘦　火辣身材靠4件事：絕不吃宵夜

> >

▲一招變美／蔡詩芸。（圖／翻攝王陽明、蔡詩芸IG）

▲蔡詩芸目前已懷孕6個月，四肢依舊纖瘦如少女。(圖／翻攝王陽明、蔡詩芸IG，以下同)

記者張毓容／綜合報導

堪稱演藝圈最閃夫妻檔的蔡詩芸和王陽明，今年9月底甜蜜宣布懷孕好消息，夫妻倆曬出的孕婦寫真幸福感滿溢，而現已懷孕6個月的蔡詩芸，除了孕肚明顯，四肢卻纖瘦如孕前，少女感十足，讓粉絲大喊「超美孕婦」「辣媽！」

▲一招變美／蔡詩芸。（圖／翻攝蔡詩芸ig）

▲蔡詩芸孕前的火辣健美身材是許多女生心中的完美身材。

而早在懷孕前，蔡詩芸的火辣好身材就是出了名的，擁有緊實健美線條的她，更是許多女性心中的完美身材代表，而她透露自己孕前維持身材竟不量體重，飲食上也不忌口、想吃就吃，看似超佛系的輕鬆維持法，其實暗藏4大原則！


絕不吃宵夜

很多女星為了維持身材，在飲食上都會很克制，但崇尚自然派的蔡詩芸連飲食都很「自然」，想吃就吃，沒有特別忌口的東西，「我平時沒有很care，什麼都吃！」而且食量大的她，三餐都正常吃，也不會特別減少吃的份量，但她有一點很堅持：不吃宵夜，通常她會在8點或8點半左右吃完晚餐，接下來到隔天早餐前，她都不會再吃東西。

▲一招變美／蔡詩芸。（圖／翻攝蔡詩芸ig）

▲蔡詩芸很少量體重，她認為穿起衣服更能直接察覺身材變化。

體態比體重重要

曾在訪問中被問到平常如何控管體重，她坦言自己平時很少量體重，「我不是那種每天都要量體重的人，我喜歡直接看穿衣服時的體態，有沒有胖，自己穿衣服就會知道。」因為她認為比起體重，體態更重要！像是如果最近穿衣服看起來點比較肉肉的，或是褲子緊了一點，反而更能直接察覺身材的變化。

▲一招變美／蔡詩芸。（圖／翻攝蔡詩芸IG）

▲只要發現自己胖了一些，她就會立刻做間歇性斷食，不讓脂肪一直累積。

變胖就做間歇性斷食

要是發現自己稍微胖了一些，她就會立刻稍微調整飲食，不讓脂肪一直累積下去，這時候她會開始做國外很流行的間歇性斷食（Intermittent Fasting），把一天當中的飲食全部集中在8小時內吃，其餘16個小時不進食，比如像她自己就是晚上8點之後不吃，但隔天中午12點到晚上8點前的這段時間就可以隨意吃。

另外，這段時間她也會減少澱粉的攝取，像是把每一餐白飯的分量減少到一半或1/3，減少的澱粉分量就再用肉或是青菜來取代，還可以順便提高蛋白質和青菜的攝取。這樣的吃法再搭配間歇性斷食，很快就可以把多出來的脂肪肥肉消除掉。

▲一招變美／蔡詩芸。（圖／翻攝蔡詩芸IG）

▲蔡詩芸每天起床第一件就是拉筋。

拉筋讓身材線條更好

蔡詩芸和老公王陽明都很熱愛運動，常會一起游泳、淺水，前陣子更熱愛打網球，因此對她而言，運動不是只是為了維持身材而特別去做的事，但她強調，運動完一定要做伸展，舒緩肌肉並拉開肌肉，她更大推拉筋可以幫助維持好身材。除了運動完必做，她每天起床後第一件事也是拉筋，她通常會從脖子開始拉，再來伸展手腕、手部關節，最後做腿部，「拉筋其實可以幫助舒緩肌肉，身體也會比較舒服，同時又可以把線條、腰身都拉開，可以幫助身材曲線更好，變成S型身材喔！」

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

►所有漂亮女生都在做的美麗小秘密

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

關鍵字：

一招變美, 蔡詩芸, 瘦身, 減肥, 身材管理, 女星, 秘訣, 間歇性斷食
fashion.net

熱門文章

專家說紅毯／劉以豪、張軒睿墨綠西裝擠進三帥

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前搶下最美

金鐘・紅毯／男神丁海寅來了！黑西裝配「冰棒胸針」電暈粉絲

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

金鐘・紅毯／大霈水鑽深V禮服配820萬珠寶超大器

亮･珠寶／冠冕反戴當叛逆公主、耳環當髮夾　非乖乖牌穿搭更有型

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

Boucheron用珠寶帶妳遊巴黎　創辦人的貓咪變超萌戒指

ET Fashion

推薦閱讀

金鐘・時尚／史上最辣頒獎人！鍾瑶「前後挖空」緊身洋裝殺出血路　

金鐘・紅毯／個人意見笑虧Lulu烏骨雞　吳慷仁新戲演「夏威夷國父」？

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前先搶最美　曾沛慈、謝盈萱演技派也登榜 專家說紅毯／劉以豪、張軒睿墨綠西裝擠進三帥！「一個原因」由他拿下冠軍 金鐘・時尚／今昔比一比　LULU造型摔一跤　謝盈萱甜帥皆有型 讓愛情關係更長久的3個小秘密　一起喝酒感情會變好！ 金鐘．妝髮／蔡淑臻五官僵化、Lulu唇色中毒　化妝用力犯大忌 2019周年慶必收12款話題唇膏！入手色號+特色盤點一次奉上 奧斯塔羅12星座一周運勢1007-1013　牡羊脾氣要控制、單身天蠍可以告白了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面